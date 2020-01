Deshalb blickt jetzt Bismarck auf den Harthaer Heegweg

Hartha

Es ist eine kuriose Geschichte, wie der neue Bismarck-Stein in Hartha zu seinem Platz kam. Zu hören hab es die am Freitag im Harthaer Heegweg am – es ist zu ahnen – Rondell Bismarckstein. Dort steht das kleine Denkmal seit einigen Wochen. Nun wurde es von der IG „Wir für ein schönes Hartha“, dem Heimatverein und auch in Anwesenheit der Bürgermeister aus Hartha und Geringswalde feierlich eingeweiht.

Warum ausgerechnet Otto von Bismarck ?

Warum es ausgerechnet ein Gedenkstein für Otto von Bismarck geworden ist, erklärte der Harthaer Frank Zenker in seiner Rede. Er war maßgeblich an der Aufstellung beteiligt. „Wir wollen hier keine Pilgerstätte für Bismarck-Anhänger. Aber mit dem wirtschaftlichen Aufschwung zu Zeiten von Bismarck gab es ebenso in Hartha eine positive Entwicklung.“ Auch an die vielen sozialen Gesetze und Verbesserungen für die Menschen, die mit dem ersten Reichskanzler von 1871 einhergingen, seien nicht zu vergessen. Das betonte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Er freut sich dazu sehr über die Tätigkeiten der Harthaer Vereine. „Sowas finde ich unheimlich toll. Solche Aktionen fördern den Zusammenhalt der Stadt.“

Die Vorsitzende des Harthaer Heimatvereins, Silke Weise, ist ebenfalls zufrieden. Sie betont, das sie mit der Aufstellung des Steines auch dem geplanten Rundwanderweg um Hartha bereichern. In den vergangenen vier Jahren hat ihr Verein, in Zusammenarbeit mit der Stadt, bereits drei Sitzgruppen auf der geplanten Route errichtet. Eine davon befindet sich direkt neben dem neuen Gedenkstein. Sie bedankte sich auch ausdrücklich bei den Sponsoren, der Stadtverwaltung und natürlich der Familien Just und Zenker.

Aus Waldheim nach Hartha – und vergessen

Es ist allerdings nicht nur der Namensträger des Denkmals, der eine lange Geschichte vorweisen kann, sondern auch der Stein selber. Hier erklärt sich auch die Beteiligung von Frank Zenker. Der hatte den Stein nämlich auf seinem Langenauer Hof gefunden und war ziemlich überrascht, wie dieser doch recht große Granit dahin kam. „Der ehemalige Besitzer hat mir dann erzählt, dass der Stein eigentlich aus Waldheim stammt und er ihn 1953 mit seinem Pferd und seiner Karre dort weggeholt hat.“ Der Grund: Auch dort gab es bis dahin ein Denkmal des Reichskanzlers. Die Bronzefigur wurde von der damaligen Regierung eingeschmolzen. Den Stein hat es nicht erwischt, der verbrachte die vergangenen 67 Jahre in Langenau – bis Frank Zenker ihn fand. Warum der ehemalige Hofbesitzer den Stein überhaupt gerettet hatte, bleibt unklar. Die Geschichte dahinter jedoch machte ihn so zum geeignetsten Kandidaten für das Denkmal.

Harald Just kann zufrieden sein mit der Arbeit seiner Firma. Quelle: Sven Bartsch

In Form gebracht wurde der Lausitzer Granit schließlich von der Harthaer Firma Just. Die sorgten zusätzlich sowohl für das kleine Porträt Otto von Bismarcks in schwarzem Granit als auch für die Schrift und den Transport an seinen jetzigen Standort.

Das Rondell Bismarckstein trägt seinen Namen nun wohl mit Recht. Warum der allerdings schon besteht, bleibt die Frage.

Von Vanessa Gregor