Deshalb muss die Öffnung des Harthaer Kleiderstübchens noch etwas warten

Hartha

Eigentlich könnte es jetzt auch im Harthaer Kleiderstübchen wieder losgehen. Einen Moment müssen sich die Kunden allerdings noch gedulden. „Wir warten noch auf unseren Schutz für die Kasse, wenn der da ist, werden wir auch wieder öffnen“, erklärt Nicole Schliewenz vom Kleiderstübchen. Sie geht davon aus, dass der noch in dieser Woche ankommt.

Die letzten Wochen habe man genutzt, um von Winter auf Sommermode umzustellen. Außerdem sei auch die Erweiterung fast fertig. „Es fehlen noch ein paar kleinere Arbeiten und die Umkleide muss noch eingerichtet werden“, sagt sie. Ansonsten sei jedoch alles bereit für eine Eröffnung.

Sobald die Kleiderstube an der Dresdner Straße wieder geöffnet hat, freut man sich auch über Spenden. „Wir nehmen dann gerne Sommerkleidung an“, so Schliewenz. Für Winterkleidung sei es gerade nicht die Zeit. Sie lobt das Verhalten der Harthaer. Niemand habe, während geschlossen war, einfach etwas vor die Tür gestellt. Neben Sommersachen freut sich das Harthaer Kleiderstübchen auch, sobald wieder regulär geöffnet ist, über Kinderspielzeug. „Das ist immer nachgefragt“, so Schliewenz.

Von Vanessa Gregor