Deshalb sitzt das Waldheimer Pumpenbübchen gerade auf dem Trockenen

Das Pumpenbübchen sitzt mal wieder auf dem Trockenen. Dabei hatte es die Stadt extra ans Trinkwassernetz anschließen lassen, damit das Wasser dauerhaft sprudeln kann. Am vielen Kalk im Waldheimer Wasser soll die Abschaltung aber nicht liegen.

Ziemlich versifft steht das Pumpenbübchen derzeit am Schlossplatz. Nicht nur das Bübchen, sondern das ganze Ensemble. Irmgard Biernaths Skulptur überzieht eine weiße Schicht, augenscheinlich Calziumcarbonat, das aus dem kalkhaltigen Waldheimer Trinkwasser ausgefallen ist. Gleiches gilt für die Wasserschale und den Auslauf der Pumpe.

kaputtes Steuerelement

Aber wenigstens konnten Bübchen und Pumpe in der letzten Zeit nicht weiter verkalken. Denn wer auf den Taster an der Stele drückt, sieht, dass er nichts sieht. Aus dem Rohr der Schwengelpumpe fließt kein Wasser. 7.000 Euro hat die Stadt vor vier Jahren in die Technik gesteckt, die das Pumpenbübchen mit Wasser versorgt. Zuvor kam es aus dem Brunnen. Aber weil dieser nicht nur als Müllhalde diente, sondern die Pumpe auch störanfällig war, hatte Waldheim den Wasserspender dann ans Leitungsnetz anschließen lassen. An einer kleinen Stele ist seitdem der Knopf, der die Rohrperle für einen bestimmte Zeit fließen lässt.

„Ich gehe ja selbst manchmal die Schlossstraße rauf und drücke da drauf“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Und wenn der Rathauschef dies tut, sieht er genau wie alle anderen, dass nichts passiert. Aber woran liegt das nun? Ist das Waldheimer Wasser zu kalkhaltig für das Pumpenbübchen, wie einige bereits mutmaßten?

„Ein Steuerelement ist kaputt gegangen. Es ist bereits bestellt und die Firma Reichenbach ist auch schon dran“, sagt der Bürgermeister. Allerdings ist der Mitarbeiter des Bauhofs, der sich mit der speziellen Abdeckung der Technik auskennt, gerade nicht da. Wenn der Mann wieder im Dienst ist, soll die Reparatur beginnen, das Bübchen wieder Wasser spenden. Offen ist allerdings noch die Frage, wer die Skulptur mal reinigt.

Ereignisreiche Geschichte

Die neuerliche Trockenzeit ist nur eine von vielen Wendungen in der jungen, aber ereignisreichen Geschichte des Pumpenbübchen. Anlässlich der 800 Jahrfeier übergab Bildhauern Irmgard Biernath, eine gebürtige Waldheimerin, am 17. Juli 1998 das Pumpenbübchen als Geschenk an die Zschopaustadt. Zwei Monate später starb sie. Und erlebte nicht mehr mit, wie ein Mann, der beim Thema Crystal große Nehmerqualitäten zeigt, die Bronze-Skulptur 2011 stahl, um sie auf dem Schrottplatz zu Geld zu machen. Dank einer Spendenaktion des Heimatvereins und des Fördervereins zur Sanierung des Napoleonhauses konnte die Stadt 2013 einen neuen Abguss fertigen lassen und auf dem Schlossplatz aufstellen. Dann kam die Malaise mit dem schmutzigen Brunnen und der störanfälligen Pumpe. Und bis heute ist das Pumpenbübchen für Schlagzeilen gut.

