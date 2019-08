Rosswein

Der Bebel-Gedenkstein am Stadtrand von Roßwein an der Haßlauer Straße dürfte bald auch für Freunde des Geocaching ein interessanter Zielort sein. Natürlich soll er auch weiterhin der Erinnerung an den großen Sozialdemokraten August Bebel dienen.

GPS-basierte Schatzsuche

Anlässlich des 106. Todestages des Arbeiterführers und sozialdemokratischen Vordenkers am kommenden Dienstag will die SPD Mittelsachsen an dem Gedenkstein nicht nur Blumen niederlegen, sondern auch einen Geocache hinterlegen. Dieser dient einer Art Schatzsuche, bei der die Verstecke anhand der im Internet veröffentlichten geografischen Koordinaten mithilfe eines GPS-Empfängers, genauer Karten oder über spezielle Apps mit dem Smartphone gesucht werden können. Der Geocache selbst ist ein Behälter mit einem Logbuch und kleinen Tauschgegenständen.

Erinnerung aufrechterhalten

„Mit dem Bebel-Cache wollen wir die Erinnerung an August Bebel und seine Rede hier bei uns in Roßwein aufrechterhalten“, sagt Henning Homann, Döbelner Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD Mittelsachsen. Als die Idee an ihn herangetragen worden sei, am Bebel-Stein einen Cache zu legen, sei er sofort einverstanden gewesen. Homann: „So wird die Aufmerksamkeit für das Denkmal und damit die Erinnerung an Bebel auf ganz besondere Art erhöht.“

Vor knapp zweieinhalb Jahren war der erneuerte Gedenkstein für August Bebel eingeweiht worden. Zwei Jahre zuvor hatten Unbekannte diesen mit Farbe verunstaltet. Der ortsansässige Steinmetz Philipp Oswald hatte den Stein im Auftrag des SPD-Ortsvereins Roßwein neu gestaltet.

Rede in der „Goldenen Höhe“

Jeden August jährt sich nicht nur der Todestag von August Bebel, sondern auch dessen Rede, die er 1866 im kleinen Saal der damaligen Gaststätte „Goldene Höhe“ in Roßwein hielt. Bebel wohnte auch vorübergehend in den oberen Räumen des Gasthauses, das heute nicht mehr existiert. Da August Bebel eine Unterkunft und Sprecherlaubnis durch die Stadtoberen im Stadtgebiet selbst verweigert wurde, sprach Bebel etwas außerhalb im überfüllten Saal zu den Roßweiner Arbeitern. Der größte Teil der Zuhörer soll dabei auf dem Hof, im Garten und sogar auf den Zufahrtswegen gestanden haben. Die im Inneren des Gebäudes Anwesenden sollen verschiedene wichtige Wortpassagen nach draußen weitergegeben haben.

Von Olaf Büchel