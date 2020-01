Desolater Zustand: Kulturschule in Schrebitz bekommt neues Außengelände

Schrebitz

Der Vorplatz der Kulturschule in Schrebitz bekommt ein neues Gewand. Aktuell befindet sich das Areal in einem desolaten Zustand. Durch die vielen Eingriffe ins Erdreich in der Vergangenheit ist der Straßenbelag des Vorplatzes stark beansprucht. An mehreren Stellen ist er aufgebrochen, an manchen Stellen weist er Risse auf. Teilweise gibt es gar keinen Asphalt mehr, sondern lediglich eine Schotterdecke.

Sinnvolle Streichungen

Geplant ist nun den Vorplatz zu sanieren, ebenso die Zuwegung zur Turnhalle. Eine kleine Bühne im Hof könne künftig vom Heimatverein oder dem Schrebitzer Carneval-Club (SCC) genutzt werden. Beide Vereine sind auf dem Gelände ansässig. Deren Vorsitzende und Mitglieder waren auch in die Planungen involviert.

Ursprünglich beliefen sich die geplanten Kosten auf fast 440.000 Euro. „Daraufhin haben wir uns noch einmal mit den Vereinen zusammen gesetzt und sinnvolle Streichungen vorgenommen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Demnach schlägt die Gesamtmaßnahme nun mit insgesamt 250.000 Euro zu Buche.

Gemeinderat beklagt fehlende Transparenz

Bis zum Ende des Monats muss der Antrag zur Leader-Förderung eingereicht werden. Die Gemeinde Ostrau erhofft sich dadurch eine 80-prozentige Förderung. Auf die Gemeinde falle damit ein Eigenanteil in Höhe von rund 53.000 Euro.

„Was ist das eigentlich für eine wahnsinnige Maßnahme für 250.000 Euro?“, hakte Gemeinderatsmitglied Ralf Vogt (Freie Wähler) ein. Zudem stoße es ihm negativ auf, dass die Gemeinderäte im Vorfeld nicht in die Planungen involviert gewesen seien. „Am Ende sollen wir nur die Hand zur Finanzierung heben“, klagt er an. Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) räumt ein Versäumnis ein. „Da sind wir betriebsblind“, sagt er und gelobt Besserung. Mit Blick auf die hohen Gesamtkosten verweist das Gemeindeoberhaupt darauf, dass auch diverse Grundleitungen beispielsweise für den Trinkwasseranschluss erneuert werden müssen. Zudem wurden im Vorfeld Bodenproben genommen; das gesamte Areal musste vermessen werden.

Vertrag aufgelöst

Bereits im Oktober 2018 wurde die Planungsleistung für das Projekt an das Ingenieurbüro Beyer aus Leipzig vergeben. Weil das Unternehmen die Zuarbeit nicht zusichern konnte, um rechtzeitig bis zur Einreichefrist alle Unterlagen zusammen zu haben, wurde der abgeschlossene Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgehoben.

Die Gemeinderäte vergaben die Planungsleistungen nun also neu. Den Zuschlag bekam das Ingenieurbüro Ritter-Müller aus Leipzig. „Mit diesem Planungsbüro haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht“, erklärt der Bürgermeister. „Sie haben mit uns schon die Eschke-Mühle oder auch den Schulabriss in Obersteina umgesetzt.“

Von Stephanie Helm