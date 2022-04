Deutsche Rotes Kreuz in Roßwein: Junge Chefin sucht junge Helden

Roßwein

Insgesamt 20 Mitglieder hat Roßweins DRK-Ortsverein. Das ist eine gute Zahl für die Stadt, sagt Lysann Nebel. Die 39-Jährige leitet die kleine Gruppe, die zum Deutschen Roten Kreuz Döbeln-Hainichen gehört, seit fast drei Jahren kommissarisch. Als ihr Stiefvater Lothar Probst 2019 unerwartet verstarb, blieb das Amt des Vorsitzenden in der Familie, weil es automatisch an seine damalige Stellvertreterin überging. Die konnte sich lange nicht recht abfinden damit. „Ich wollte nicht Vorsitzende sein“, sagt die Zweifach-Mama, die auch im Job als Pflegedienstchefin eine leitende Funktion begleitet und deshalb privat auch gern mal einfach nur irgendwo dabei ist. „Aber jetzt bin ich es und will es auch bleiben.“

Ortsverband ist Gemeinschaft mit Wohlfühlfaktor

Dass sie die Leitung des Ortsvereins noch immer kommissarisch innehat, liegt an Corona. Bislang ist noch keine Wahl möglich gewesen. Doch in absehbarer Zeit soll sich das ändern– am 29. Juni. Bis dahin legen Lysann Nebel und ihre Mitstreiter nicht die Hände in den Schoss. Es gibt große Pläne in dem kleinen Verein.

Seit sie denken kann, gehört Lysann Nebel zum Roßweiner DRK. „Ich bin regelmäßig mit meiner Mutter und meiner Tante mitgegangen.“ Und sie hat sich immer wohl gefühlt in der Gemeinschaft, die ehrenamtlich bei Katastrophen hilft, Veranstaltungen medizinisch absichert, die Blutspende in der Stadt betreut. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester in Münster kommt Lysann Nebel 2004 zurück in die Heimat und wird ein Jahr später richtiges Mitglied im Ortsverein. Jeden Mittwoch trifft sich die Gruppe zu Schulungen, zur Fortbildung, oder auch nur zum geselligen Beisammensein. „Das hier ist kein zweiter Job. Es ist unsere Freizeit“, macht sie klar, was ihr die Gruppe bedeutet. „Hier bin ich auch mal nicht Mama“, sagt sie und lächelt. Ihre Töchter sind acht Jahre und 16 Monate alt.

Respekt vor jedem Notfall, aber keine Angst

Helfen liegt ihr im Blut. Auch wenn sie vor jedem Einsatz mit dem DRK hofft, es möge nichts Ernsthaftes passieren – und bis jetzt ist ihr dieser Wunsch erfüllt worden: „Ich musste in meiner Freizeit noch nie jemanden wiederbeleben.“ Außer Frage steht, dass sie es könnte. Ganz praktisch betrachtet und mental auch. Sie hat Respekt vor jedem Notfall, aber sie hat keine Angst. Weder davor einzugreifen, noch jemanden darauf anzusprechen, ob er Hilfe braucht. Was das angeht, so Lysann Nebel, komme ihr auch die Ausbildung zur Krankenschwester zu Gute. Sie weiß einfach genau, wie es geht.

Wer beim DRK Mitglied werden möchte, braucht grundsätzlich erst einmal keine speziellen Voraussetzungen. „Außer vielleicht ein leichtes Helfersyndrom“ sagt die 39-Jährige und lacht. Doch die Teilnahme an Einsätzen hängt natürlich schon von gewissen Kenntnissen ab. „Wir machen das, was jeder Ersthelfer kann, nur eben professionell. Vom Pflaster bis zur Wiederbelebung“, beschreibt Lysann Nebel. Eine Helfer-Grundausbildung sowie eine Erste-Hilfe-Ausbildung sind nicht nur hilfreich, sondern gehören dazu. Ehrenamtliche Sanitäter müssen alle zwei Jahre ihre Kenntnisse auffrischen. Trainiert wird regelmäßig.

Jugend-Rot-Kreuz: Aufklären, wie wichtig Hilfe ist

Lysann Nebel weiß jeden zu schätzen, der bei einem Unfall nicht einfach vorbeifährt, weil er vielleicht nicht weiß, was er dort tun soll. Und sie wünscht sich, dass mehr Leute in den Ortsverein kämen, die noch gar keine Ahnung von Erste-Hilfe haben. Genau dort will sie demnächst gewissermaßen ansetzen. Gemeinsam mit ihrem Vereinskollegen Jens Krause, der die Idee dazu hatte, möchte sie ein Jugend-Rot-Kreuz für Roßwein aufziehen, um schon ganz junge Menschen darüber aufklären zu können, wie wichtig es ist zu helfen, was es bedeutet und warum es schlichtweg gut ist, wenn man es tut.

Im Strigistal und in Döbeln gibt es eine solche Kinder- und Jugendgruppe bereits. Zukünftig auch in Roßwein. „Wir beide betreuen an der Förderschule und in der Grundschule den Schulsanitätsdienst und das Ganztagsangebot Junge Sanitäter. Und dachten uns, es wäre doch cool, wenn wir diese Kinder dann nicht ins Striegistal oder nach Döbeln verlieren würden.“ Vielleicht bleiben ein paar Kinder, vielleicht finden auf diese Weise auch ein paar Erwachsene den Weg in den Ortsverein.

Am 11. Mai geht es los. Bis dahin absolvieren Lysann Nebel und Jens Krause noch die entsprechenden Weiterbildungen. Die ersten zwölf Anmeldungen für die „Jungen Helden“ liegen schon vor. Mitmachen darf man ab sechs Jahren. Nach oben in liegt die Grenze bei 27. Auf spielerische Art soll der Nachwuchs an die Erste Hilfe herangeführt werden: Verbände anlegen, Verletzte betreuen, und ja, auch Wiederbelebung. „Aber es wird nicht nur gelernt, wir wollen auch viele andere Dinge mit den Kindern machen, mal backen, feiern usw.“ Denn das bleibt Lysann Nebel bei aller sanitätsdienstlichen Ernsthaftigkeit wichtig: „Wir sind eine Gemeinschaft, die einen Teil ihrer Freizeit miteinander verbringt.“

Von Manuela Engelmann-Bunk