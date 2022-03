Deutschkurs für ukrainische Erwachsene startet am Lessing-Gymnasium Döbeln

Döbeln

Am Freitag startet am Lessing-Gymnasium der Unterricht für ukrainische Kinder und Jugendliche. „Bei zahlreichen Gesprächen tauchte immer wieder der Wunsch der Mütter dieser Kinder auf, auch Grundkenntnisse der deutschen Sprache erlernen zu wollen, um den Alltag in Deutschland besser bewältigen können. Diesem Wunsch werden wir nachkommen“, sagt Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums Döbeln.

Ab kommender Woche, beginnend am 5. April, wird es immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr einen Kurs zum Erlernen der deutschen Sprache geben. „Interessenten kommen bitte zum Hauptstandort des Gymnasiums in Döbeln, Straße des Friedens 9. Treffpunkt ist am Dienstag der Schulhof“, so der Schulleiter.

Treffpunkt für den Deutschkurs ist am Dienstag hier auf dem Schulhof am Hauptstandort des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Quelle: Thomas Sparrer

Der Kurs, der über mehrere Wochen konzipiert ist, wird von Dr. Monika Brosch geleitet. Sie war viele Jahre Russischlehrerin am Gymnasium, lernt derzeit Ukrainisch und hat Erfahrungen in der Erwachsenenbildung bei der Vermittlung der deutschen Sprache.

Von Thomas Sparrer