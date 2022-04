Deutschlands älteste Kanuwanderung startete in Waldheim zum 60. Mal

Waldheim/Leisnig

Rund 50 Kanuten ließen am Karfreitagvormittag am Eisstadion in Waldheim ihre Kanus ins Wasser der Zschopau. Nachdem die schon für 2020 geplante 60. Zschopau-Mulde-Fahrt zuletzt zweimal wegen Corona abgesagt werden musste, konnte der veranstaltende Verein Kanu-Leisnig e.V. nun wieder Kanufreunde aus ganz Deutschland, darunter auch aus Hamburg für die dreitägige Wasserwanderung begrüßen.

Seit 1961 findet die beliebte Paddeltour über insgesamt rund 64 Kilometer am Osterwochenende statt. Sie ist damit die älteste Kanuwanderfahrt Deutschlands. In der 2. Hälfte der 80er Jahre fuhren jedes Jahr bis zu 400 Teilnehmer mit. Heute sind es zumeist zwischen 30 und 50. Die Strecke präsentiert sich auf den ersten 23 Kilometern mit einem landschaftlich reiz- und sportlich durchaus anspruchsvollem Verlauf, mit einigen ausgedehnten Schwallstrecken auf der Zschopau. Bis zum ersten Etappenort in Leisnig werden acht teilweise befahrbare Wehre überwunden. Auf der zweiten Etappe bis Grimma und auf dem Schlussabschnitt bis Wurzen lässt sich die Freiberger Mulde gemütlich wasserwandernd genießen. Am mittäglichen Rastplatz gab es eine Suppe aus dem Kessel und weitere Stärkungen. Bei Ankunft in Leisnig am Bootshaus wurde Kaffee und Kuchen gereicht. Am Samstagabend feiern die fleißigen Paddler in Leisnig gemeinsam mit Gästen aus Sport und Politik der Städte Waldheim und Leisnig einen Kanuball.

Von Thomas Sparrer