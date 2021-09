Dialysepatientin mit Maske gefahren – Chauffeurin soll trotzdem Bußgeld zahlen

Döbeln

Ein Maskenfall hat mal wieder die Justiz beschäftigt. Diesmal ging es aber nicht um das Verhalten eines Zeitgenossen aus den Reihen der Maskemuffel. Das Döbelner Ordnungsamt bat eine Berufskraftfahrerin zur Kasse – gerade weil sie eine Maske auf hatte. 60 Euro Bußgeld sollte die Frau zahlen. Sie hatte am 25. November als Fahrerin eines Taxi-Mietwagens eine Frau gefahren, die zu einer Personengruppe gehört, die keinesfalls Corona kriegen sollte – eine Dialyse-Patientin. Deswegen trug die Chauffeurin eine medizinische Schutzmaske. Aber das Amt sah darin eine verbotene Vermummung im Straßenverkehr nach Paragraph 23 Straßenverkehrsordnung und schickte einen Bußgeldbescheid.

Der Fall ähnelt dem letzten Maskenfall, den das Döbelner Ordnungsamt letztlich verlor. Beide Bußgeld-Betroffene hatten während der Fahrt medizinische Schutzmasken getragen, um ihre Mitfahrerinnen vor Corona zu schützen. Nikola Turkalj hatte seine betagte Nachbarin aus dem Krankenhaus abgeholt und dabei auf medizinischen Rat einen Mund-Nasen-Schutz angelegt. Weil er in die Blitzfalle tappte, bekam das Amt das mit und wollte 60 Euro Bußgeld von dem Mann haben. Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich übernahm die Verteidigung und es gelang ihm, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellte.

„Ohren waren deutlich zu erkennen“

Nun verteidigte Rechtsanwalt Göddenhenrich die andere Bußgeld-Betroffene. Auch das bekam das Ordnungsamt durch seine Blitzerei mit. Da das Ordnungsamt am Bußgeld festhielt, landete die Sache vor Gericht. „Meine Mandantin hat sich nicht vermummt im Sinne des Paragraphen 23 Straßenverkehrsordnung“, sagte Rechtsanwalt Göddenhenrich und beantragte Freispruch. Zuvor hatte er in einer rechtlichen Diskussion mit Richter Wolfgang Dammer dargelegt, weshalb sich seine Mandantin nicht vermummt hat. „Die Maske verhüllte nicht das Gesicht meiner Mandantin. Die Ohren waren deutlich zu erkennen – das ist für Sachverständige die entscheidende Stelle“, sagte Martin Göddenhenrich.

Nur beige Taxis?

Er gab auch dem Ordnungsamt einen Hinweis durch die Blume. „Bei den Owis ist es eine wunderhübsche Sache, dass ich das Opportunitätsprinzip habe.“ Sprich: Die Sache hätte letztlich gar nicht vor Gericht landen müssen. Denn Paragraph 47 des Gesetzes über die Owi regelt, dass diese nach „pflichtgemäßen Ermessen“ zu verfolgen sind. Einen Grundsatz der Verfolgung von Amts wegen wie bei den meisten Straftaten gibt es nicht. Das Ordnungsamt hätte das Verfahren ganz einfach einstellen können, als es die Begründung des Einspruchs auf dem Tisch hatte.

„Unser Berufsverband hat uns auf die Maskenpflicht hingewiesen“, sagte die Inhaberin des Taxi- und Mietwagenunternehmens nach der Verhandlung. So war auch der Einspruch begründet. Aber das Döbelner Ordnungsamt antwortete nach Informationen von lvz.de, das Taxis beige seien und ein gelbes Taxi-Schild auf dem Dach hätten. Dabei umfasste die Sächsische Cororona-Schutzverordnung, die im November 2020 galt, auch Mietwagen-Taxis.

Erneute Klatsche für Döbelner Ordnungsamt

„Auf den ersten Blick sah es so aus, dass sich hier zwei Verordnungen widersprechen. Aber die Betroffene hat die Maske nicht aufgesetzt, um sich unkenntlich zu machen. Darum liegt auch kein vermummen oder verhüllen vor“, sagte Richter Dammer, der die Fahrerin freisprach, die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen der Staatskasse auferlegte. Was aus dem Geschwindigkeitsverstoß wurde, durch den die Fahrerin überhaupt erst in die Fänge des Ordnungsamtes geriet, ist nicht bekannt.

Von Dirk Wurzel