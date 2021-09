Die DAZ lädt ein zum Stammtisch im Bürgergarten Döbeln

Region Döbeln

Was bewegt Sie, liebe Leser, derzeit besonders? Ist es die fehlende Zugverbindung von Döbeln nach Dresden? Oder das ausgedünnte Bus-Netz auf dem platten Land? Sind sie mit der ärztlichen Versorgung in der ländlichen Region zufrieden? Fahren die Autos zu schnell durch ihren Ort, während das Internet viel zu langsam ist? Über all das und gerne mehr wollen wir mit Ihnen in lockerer Runde reden – beim ersten Stammtisch der Döbelner Allgemeinen Zeitung (DAZ) am 15. September, ab 19 Uhr, im Bürgergarten in Döbeln.

Chefredakteurin dabei

Hannah Suppa, die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung, zu der die DAZ gehört, möchte mit Ihnen ganz nachbarschaftlich plauschen. Mit dabei sind natürlich die Lokalredakteurinnen und Lokalredakteure der DAZ. Ihre Heimatzeitung lädt sie dabei zum Bier oder zum Getränk ihrer Wahl ein sowie zu leckeren Snacks. Für diese wie für die gemütliche Atmosphäre sorgt die Gaststätte des Bürgergartens in Döbeln, die bekannterweise Schön- und Schlechtwettervarianten für solche Veranstaltungen bereit hält.

Wir hören Ihnen zu

„Ich freue mich sehr auf offene Gespräche über Land, Leute und den Journalismus“, sagt Chefredakteurin Hannah Suppa. Denn auch die Medien im Wandel, was Ihnen an der DAZ gefällt und was Sie vermissen, kann ein Gesprächsthema des Stammtischabends sein. Das gilt auch für die bevorstehende Bundestagswahl. Was erwarten Sie künftig von der Politik? Sehen Sie eine Spaltung der Gesellschaft, die durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurde? Wie bringen Sie sich selbst in die Gestaltung ihrer Heimat ein? Erzählen Sie es uns, wir sind neugierig und hören Ihnen zu. Kommen Sie einfach rum, sich anzumelden ist nicht erforderlich.

DAZ-Stammtisch: Wann? 15. September, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr); Wo? Bürgergarten Döbeln, Friedrichstraße 20a; Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von daz/obü