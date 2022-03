Die Drahtzieher aus Ossig

Ossig

Warm ist es in der großen Halle im kleinen Ossig. Maschinenlärm und Radiomusik konkurrieren miteinander, es riecht nach Arbeit. Das Licht der Deckenlampen bringt das schimmernde Rot der riesigen Kupferdrahtbündel zum Glänzen. Kupferdraht – ohne den ginge hier nichts.

24 Stunden lang, sieben Tage in der Woche laufen die Maschinen in den Ossiger Produktionshallen. Auf rund 6000 Quadratmetern wird der glänzende Rohstoff verarbeitet und zu dem gemacht, wofür der Standort Ossig der Partzsch Unternehmensgruppe steht: Spezialdrähte, die für den Bau von Generatoren Transformatoren und Elektromotoren weltweit an Kunden in der Elektroindustrie geliefert werden.

Rund 800 Tonnen Kupferdraht aus Deutschland werden monatlich in den Ossiger Produktionshallen zu Spezialdraht verarbeitet. Quelle: Sven Bartsch

Spezialanfertigungen für Kunden weltweit

Auch bis nach China und Costa Rica geht die Reise für diese speziellen Drähte aus Ossig. Inzwischen werden bis zu 800 Tonnen isolierter Kupferdraht im Monat produziert, Flach- und Runddraht mit den verschiedensten Abmaßen und Isolationen – immer genau so, wie es der Kunde braucht und wünscht.

Rund 90 Prozent der Produktion ist für externe Kunden, zehn Prozent der Drähte geht als Ausgangsmaterial ins gruppeneigene Elektromotoren-Unternehmen, das im Döbelner Gewerbegebiet Ost seinen Standort hat.

Im Glühofen bekommt der flach gedrückte Draht die gewünschte Härte. Quelle: Sven Bartsch

In der großen Ziehanlage wandert der glänzende Kupferdraht zunächst auf Spulen. Soll daraus ein Rechteckdraht werden, geht’s im zweiten Schritt in die Walzanlage, dort wird er in mehreren Stufen auf das erforderliche Maß flach gedrückt. In den Glühöfen nebenan gibt’s bei 360 bis 400 Grad schließlich die gewünschte Härte. Dann ist der Draht bereit für seine individuelle Isolierung.

Unabhängig sein und schnell liefern können

Als Firmengründer Thomas Partzsch 1997 seine Elektromotoren GmbH um eine Spezialdraht-Abteilung erweiterte, steckte ein simpler Gedanke dahinter: Er wollte unabhängig sein von externen Zulieferern und stellte den benötigten Rechteck-Draht mit Folie-Glimmer-Isolierung selbst her. So ist es gelungen, die eigenen Kunden mit schnellen Lieferzeiten zufriedenzustellen – neben dem Preis und der Qualität ein dritter entscheidender Wettbewerbsfaktor.

Versteckt in Ossig: Die Produktionshallen der Partzsch Spezialdrähte GmbH. Nur der 22 Meter hohe Lackturm ist sogar von der Autobahn aus zu sehen. Quelle: Sven Bartsch

Längst hat sich aus der ursprünglichen Abteilung, in der nur knapp 30 Tonnen Draht im Monat verarbeitet wurden, ein eigenständiger Betrieb entwickelt. Und der ist in Sachen Produktvielfalt europaweit konkurrenzlos, gehört, was die Produktionsmenge angeht, hier zu den Top 5. „Wir haben inzwischen auch die modernste Fertigungsstrecke in Europa“, erzählt Spezialdrähte-Geschäftsführer Remo Nitschmann.

Platz für eine neue Produktlinie

2008 wird aus der Abteilung ein separater Standort in Ossig. Seit dem hat das Unternehmen immer weiter in seine Produkttiefe investiert. Und tut es noch.

Die Qualität der isolierten Drähte fest im Blick hat Marcus Laabs, der seit 2010 Leiter der Qualitätssicherung im Unternehmen ist. Quelle: Sven Bartsch

Erst im vergangenen Jahr ist die, bis auf den sogar von der Autobahn gut sichtbaren Lackturm, äußerlich unscheinbare Produktionshalle in dem Roßweiner Ortsteil um einen Anbau erweitert worden, um Platz für eine neue Maschine und damit eine neue Produktlinie zu schaffen.

Bis dato werden in Ossig Flach- und Runddrähte beispielsweise mit Papier, Glimmerfolie, Glasseide oder Polyimidfolie isoliert.

Bis zu 14 Mal durchläuft der Draht das Lackbad, bevor er fertig isoliert ist. Quelle: Sven Bartsch

Auf vier anderen Anlagen bekommt Rechteckdraht eine Lackisolierung. 710 Meter Laufstrecke legt das Material zurück, bis der Draht seinen endgültigen Zustand erreicht hat, wandert dabei bis zu 14 Mal durchs Farbbad. Und durch den 22 Meter großen besagten Lackturm, der von der Autobahn aus gut zu sehen ist. Hier dürfen die Flachdrähte dann auf sechs Etagen trocknen.

Bald geht auch lackierter Runddraht

Lackierten Runddraht aus dem Hause Partzsch gab es bislang noch nicht. Doch noch in diesem Jahr kann auch der hier produziert werden. In der neuen, hochmodernen Anlage wird der Draht dann zunächst auf die gewünschte Stärke zwischen 1 und 1,6 Millimeter gebracht, bevor er durch die Lackierung läuft und anschließend zur Trocknung in den nachgeschalteten Ofen geht.

Mitarbeiter Detlef Streubel (l.) und Geschäftsführer Remo Nitschmann an der neuen Anlage. Noch in diesem Jahr kann hier lackierter Runddraht hergestellt werden. Quelle: Sven Bartsch

„Bis zu 4000 Tonnen im Jahr planen wir hier“, wirft Remo Nitschmann einen Blick in die Zukunft. Der 42-Jährige ist wie viele andere in der Partzsch-Gruppe mit dem Unternehmen gewachsen. Seit 2009 gehört der gelernte Lackierer zum Team, hat angefangen als einfacher Mitarbeiter an der Fertigungsstrecke bei den Elektromotoren, wird dort erst Schicht-, dann Fertigungsleiter. Vor zehn Jahren stellt er sich der neuen Aufgabe, wechselt als Produktionsleiter zu den Spezialdrähten, bildet sich zum Industriefach- und Betriebswirt weiter und wird schließlich Betriebsleiter, seit dem vergangenen Jahr ist er Geschäftsführer.

Mitarbeiter und Auszubildende gesucht

In diesen letzten zehn Jahren hat sich das Produktionsvolumen in Ossig verdreifacht. Aus der relativ kleinen Mannschaft ist ein Team von 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Produktion und Verwaltung geworden. Zukünftig werden es noch mehr, denn für die neue Fertigungsstrecke werden auch neue Mitarbeiter gesucht. Auch Auszubildende haben ihren festen Platz in Ossig, bis jetzt schon im Verwaltungsbereich, und zukünftig auch in der Produktion. Dafür wird ein Mechatroniker-Azubi gesucht. „Wir müssen wieder verstärkt auf Laufbahnplanung setzen“, sagt Nitschmann, der die Zukunft des Unternehmens fest im Blick hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk