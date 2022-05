Die Europäische Union neu denken – Winfried Veit auf Gut Gödelitz zu Gast

Gödelitz

Nach den Jahren der Corona-Epidemie, starren wir auf einen Krieg in der Ukraine, den wir im 21. Jahrhundert in unserer direkten Nachbarschaft nicht für möglich gehalten hätten. Neben Zorn auf Putin und seine Helfer und einer großen Hilfsbereitschaft für die ukrainische Bevölkerung wird jenen, die noch einen kühlen Kopf bewahrt haben bewusst, mit welchen Schwächen und Mängel Europa in diesen globalen Veränderungen herumtorkelt. Kaum eine davon hat Europa im Griff: Den Klimawandel, die Pandemien, die zunehmenden Migrationsströme, den Niedergang der Demokratie, die Rückkehr des religiösen Fanatismus, die Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien und der Menschenrechte.

EU spielt nur noch dritte Geige

Die Welt verändert sich. Die alte Geopolitik taucht wieder auf, Machtpolitik ersetzt Völkerrecht, neue Spieler schieben sich in den Vordergrund – mit China und Indien an der Spitze. Wir Europäer sind innerlich zu schwach, zu zerrissen, um dabei irgendeine Rolle zu spielen. In unserer Sicherheitspolitik sind wir nahezu vollständig abhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika und müssen befürchten, eingebunden in deren Schleppnetz in die nächste große Krise zwischen den USA und China hineingezogen zu werden. Im weltpolitischen Konzert spielen wir nur noch die zweite, wenn nicht gar hinter China nur noch die dritte Geige.

EU in sich gespalten

Die Europäische Union ist in sich gespalten, jeder verfolgt nur noch die eigenen Interessen, nationalstaatliche, europafeindliche Bewegungen nehmen in fast jedem Mitgliedland an Stärke und Einfluss zu. Was ursprünglich für sechs, dann für neun Mitglieder konzipiert war, konnte für 12 oder 15 Länder nur noch mühsam funktionieren – mit 27 Ländern geht fast gar nichts mehr. Sämtliche Entscheidungen müssen mühsam ausgehandelt werden und enden oft genug in kaum noch anwendbaren Kompromissen.

Kern der EU – Deutschland, Frankreich und Polen?

Gelingt es uns nicht, tiefgreifende Veränderungen durchzusetzen, wird die große Idee eines gemeinsamen Europas scheitern. Wir würden zum Spielball der Großmächte. Aber wir haben eigene Interessen, eigene Werte und mit dem sozialen, demokratischen Rechtsstaat ein eigenes Demokratiekonzept. Deshalb müssen wir nach neuen Lösungen suchen. Die Lösung, die Winfried Veit vorlegt: Ein Europa, das im Kern aus wenigen, entscheidungswilligen Staaten besteht. Er sollte von Deutschland, Frankreich und Polen (!) gebildet werden. Kleiner, demokratischer, entscheidungsfähiger und einiger als die heutige EU. Dieser Kern könnte, einer „Lokomotive“ gleich, die übrigen Staaten hinter sich herziehen. Wer dem Kern beitreten will, muss die neue Kernverfassung akzeptieren.

Teilnahme nur mit Anmeldung

Im Ost-West-Forum will der 76-Jährige Politikwissenschaftler und Publizist Winfried Veit dieses neue Modell bedenken und diskutieren. Unter dem Thema „Europas Kern – Eine Strategie für die Europäische Union von morgen“ ist er am Samstag, 7. Mai, um 18 Uhr, im Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz zu Gast.

Ein Zutritt ist nur mit Anmeldung möglich. Das geht telefonisch unter 034325/20434 beziehungsweise 20306 oder per E-Mail unter der Adresse buero@gut-goedlitz.de.

Von LVZ