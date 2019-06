Kriebstein

„Rock’n’Roll meets Classic“ – also Rock’n’ trifft Roll Klassik – lautet der Titel, mit dem das Mittelsächsische Theater in die Freilicht-Saison startet. Mit am Start waren „The Firebirds“ aus Leipzig. 950 Besucher kamen am Sonntag auf die Seebühne Kriebstein und bei einigen Titeln hielt sich nichts mehr auf ihren Sitzen.

Zur Galerie Einige Impressionen vom Eröffnungskonzert der Theatersaison auf der Seebühne.

Gut gelaunt winkte Firebirds-Sänger Alexander Teich ins Publikum, als die Bühne betrat und die Gäste begrüßte. Und dann stimmten die fünf Rock’n‘Roller A-Capella auf den Abend ein. „The Firebirds“ sind die bekannteste Rock’n‘Roll-Coverband der Region und regelmäßig im deutschsprachigen Raum auf Tournee. Sie zeichnen sich durch ihre abwechslungsreichen Bühnenshows aus.Gemeinsam mit der Mittelsächsischen Philharmonie unter Leitung des ersten Kapellmeisters Juheon Han eröffnen sie die Sommersaison auf der Seebühne Kriebstein.

Cross-Over zwischen Klassik und Rock sind seit Jahren sehr beliebt.Freuen Sie sich auf die schönsten Rocktitel der 50er und 60er Jahre mit erhabenem Orchesterklang im Stile des „Firebirds Rockestra“ in der malerischen Kulisse der Talsperre Kriebstein.

Von daz