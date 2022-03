Die Hilfswelle rollt weiter durch Döbeln und Mittelsachsen

Region Döbeln

Die Welle der Solidarität mit der Ukraine hält in der Region Döbeln und in ganz Mittelsachsen an. Viele Menschen engagieren sich für die Flüchtlinge, nehmen sie auf oder organisieren Hilfstransporte.

Tägliche kommen Busse mit Frauen und Kindern

Der Döbelner Eugen Kudrevski und seine aus der Ukraine stammende Frau haben mittlerweile alle Hebel in Bewegung gesetzt und holen neben Verwandten und Bekannten, so viele weitere Hilfesuchende wie möglich aus der Ukraine. „Montag brachte ein Bus 16 Frauen und Kinder, darunter zwei Jugendliche ohne Eltern. Dienstag waren es 14 Frauen und Kinder“, schildert er. Mittlerweile ist er in Döbeln gut vernetzt. Die Menschen stellen Quartiere und Wohnungen bereit und besorgen, das Notwendigste, was gebraucht wird.

Zum Netzwerk gehören auch Maren und René Schlosser und ihre Initiative, die im Gewerbegebiet Döbeln-Ost in Räumen des Lackierbetriebes Höschler eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet hat und wochentags 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags 10 bis 12 Uhr diese besetzt. Einige der ukrainischen Geflüchteten helfen hier seit Dienstag mit, die vielen gesammelten Spendengüter in Kartons zu packen, welche die Papierfabrik SCA Packaging in Polkenberg spendierte.

Julia beschriftet die Kartons auf Ukrainisch. Quelle: Thomas Sparrer

Julia (34) ist aus der 370 000 Einwohner-Stadt Winnyzja gekommen und seit drei Tagen in Döbeln. Sie spricht gut englisch und beschriftet die Kartons auf ukrainisch. Am Dienstagnachmittag ist der erste große Anhänger abholbereit. Bei Maren Schlosser steht unterdessen das Telefon nicht mehr still. „Aus Döbeln, Oschatz, Leipzig, Riesa und Mittweida bekommen wir von Privatleuten Wohnungsangebote. Es ist unglaublich rührend, wie die Menschen helfen wollen“, sagt sie.

Wirt stellt Kanuheim zur Verfügung

Auch der Döbelner Fleischermeister und Gastwirt Nils Götzel hat im von ihm bewirtschafteten Kanuheim auf der Bischofswiese zwei Mütter und insgesamt sieben Kinder aufgenommen. „Es ist ein bisschen ab vom Schuss und deshalb sicher keine Dauerlösung. Aber sie sollen erst einmal zur Ruhe kommen“, sagt er. Er bringt ihnen Essen raus, plant ein paar Fahrräder für die sieben- bis 16-Jährigen fahrbereit zu machen und hat schon mit dem Stadtbad und verschiedenen Gaststätten Kontakt aufgenommen, um die Frauen und Kinder zu beschäftigen, einzuladen und auf andere Gedanken zu bringen. Gerade organisiert er Badesachen fürs Stadtbad. Denn die beiden Frauen und die Kinder flohen mit einem Rucksack und dem Allernötigsten. Badesachen gehörten nicht dazu.

150 Ukrainer meldeten sich seit Donnerstag beim Landratsamt

„Seit Donnerstag haben sich rund 150 Personen aus der Ukraine bei unserer Behörde gemeldet. Sie werden jetzt kontaktiert und zur Registrierung in die Stabsstelle eingeladen. Dies ist wichtig für den Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, teilt das Landratsamt Mittelsachsen mit. Auch zahlreiche Wohnungsangebote gingen seit dem ersten Aufruf des Landkreises in der vergangenen Woche ein, weiterhin bieten auch zahlreiche Kommunen um Unterstützung. „Das zeigt, dass wir in einer solchen Situation erneut eng zusammenarbeiten. Das Bedürfnis aus der Bevölkerung zu helfen ist enorm. Und wir sind weiterhin auf die Unterstützung angewiesen, nicht nur von den Kommunen sondern von privaten Personen“, sagt Mittelsachsens Landrat Matthias Damm.

Zur Galerie Ehrenamtliche und geflüchtete Ukrainerinnen helfen im Gewerbegebiet Döbeln-Ost beim Verpacken der gesammelten Spendengüter in Kartons.

WG Fortschritt sucht Hilfe bei Wohnungseinrichtung

Von großen Wohnungsunternehmen gingen beim Landratsamt 46 Angebote für rund 140 Personen ein. Auch die Döbelner Wohnungsgenossenschaft Fortschritt beteiligt sich und bittet zudem ihre Mitglieder um Hilfe. Montag, Dienstag und Donnerstag von 12 bis 16 Uhr wird in der Blumenstraße 51a alles entgegengenommen, was bei der Wohnungseinrichtung hilft. Genauere Abstimmungen sind unter Telefon 03431/ 719227 möglich.

Leisnig richtig Spendenkonto ein

Die Stadt Leisnig hat ab sofort ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Kasten). „Der entsetzliche Krieg Russlands gegen die Ukraine geht uns allen sehr nahe. Viele von uns machen sich Gedanken, wie eine Hilfe für das ukrainische Volk aussehen kann. Etliche Menschen haben bereits Sach- und Geldspenden geleistet und einige den Transport von Flüchtlingen organisiert“, so Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth.

Zahlreiche Mittelsachsen bieten auch dem Landratsamt teils kostenfreie, möblierte und unmöblierte Unterkünfte an. Diese werden vom Landratsamt derzeit gesichtet, teilweise gab es auch schon Vor-Ort-Termine. Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass aktuell nicht sofort eine Rückmeldung erfolgt. Unabhängig davon läuft die Suche auch nach größeren Einrichtungen, wie Wohnheime oder Wohnblöcke. Landrat Damm: „Wie viele Menschen zu uns kommen, lässt sich schwer sagen. Aber wir möchten so gut es geht vorbereitet sein.“ Die Internetseite zur Hilfe für die Ukraine wurde jetzt umgebaut und wird stetig erweitert. Dabei gibt es auch Hinweise zu Spenden. „Wir konzentrieren uns vorrangig auf den rechtlichen Status und die Fragen der Unterbringung. Daher haben wir uns zunächst nicht für eine eigene Spendenaktionen ausgesprochen“, so Landrat Matthias Damm.

Das Bündnis „Willkommen in Döbeln“, das beim Treibhausverein in Döbeln angesiedelt ist, koordiniert und vernetzt viele der Angebote und der Helfer. Infos sind im Internet unter https://treibhaus-doebeln.de/hilfsangebote/ zu finden.

Spendenkonto, Bürgertelefon, E-Mailadressen Spendenkonto der Stadt Leisnig Ab sofort hat die Stadtverwaltung Leisnig ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Döbeln eingerichtet: IBAN DE96 8605 5462 0034 9200 01 Kennwort: „lokale Ukraine-Hilfe“. Ein Spendenausschuss der Stadt soll ähnlich wie bei der Hochwasserkatastrophe 2013 die Auszahlungsverwendung überwachen. Auf dem interaktiven Zukunftsportal der Stadt Leisnig unter www.meinleisnig.de werden alle Informationen gesammelt. Zu Sachspenden wird separat nach Bedarf aufgerufen. Registrierung über Formulare in Deutsch und Ukrainisch „Es gibt auch zahlreiche Mittelsachsen, die bereits ukrainische Familien bei sich aufgenommen haben und auch bereit sind, sie länger bei sich zu haben. An diesen Aktionen spürt man diese Solidarität. Weiter werden wir im engen Austausch mit den Kommunen zu diesem Thema sein und uns abstimmen, dass wir trotz dieser sehr großen Emotionen diese Unterstützungsleistungen strukturiert angehen und umsetzen“, sagt Landrat Matthias Damm. Damit die Geflüchteten zeitnah kontaktiert werden können, ist die Registrierung über die bereitgestellten Formulare in deutscher oder ukrainischer Sprache zwingend notwendig. Diese sind auf der Internetseite des Landkreises https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/ukraine-hilfe.html eingestellt. Bürgertelefon Über die wochentags 9 bis 16 Uhr besetzte Hotline 03731 799-3740 gehen täglich rund 100 Anrufe ein, per E-Mail an integration@landkreis-mittelsachsen.de sind es weitere zirka 100 Nachrichten. Hauptfragen der Anrufe ist, „Wie geht es für die Geflüchteten weiter?“. Auch Schulanmeldungen sind bereits ein Thema. Dazu hat das Kultusministerium am Dienstag in seinem Blog eine Meldung eingestellt: https://www.bildung.sachsen.de/blog/. Auf der Internetseite des Landkreises https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/ukraine-hilfe.html sind einzelne bekannte Angebote und Spendenkonten verlinkt.

Von Thomas Sparrer