Die Linke jetzt mit Bürgerbüro in Döbeln

Döbeln

Die Partei Die Linke will in Döbeln mehr Gesicht zeigen und sich noch stärker für die Menschen und deren Probleme öffnen. Dabei helfen soll das neue Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Marika Tändler-Walenta, das seit dieser Woche geöffnet ist.

Kati Voigt Büroleiterin

Wenn von „neu“ die Rede ist, dann betrifft das in erster Linie die Einrichtung des Büros und die nun wieder vorhandene öffentliche Zugänglichkeit. Denn über die Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 1a verfügte Die Linke auch bisher schon. „Es war nur alles ziemlich angestaubt und in die Tage gekommen. Genutzt wurde die Geschäftsstelle zuletzt aber fast nur noch für interne Versammlungen der Partei“, sagt Kati Voigt, Büroleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin von Tändler-Walenta.

Raum für Veranstaltungen

Die Landtagsabgeordnete, die auch Kreisvorsitzende der Linken in Mittelsachsen ist, hat in den zurückliegenden Wochen aufgeräumt im alten Büro. Die betagten Möbel sind rausgeflogen, neue reingekommen. „Es sieht jetzt alles viel freundlicher und einladender aus“, freut sich Kati Voigt über den neuen Arbeitsplatz. An drei Tagen in der Woche ist das Bürgerbüro geöffnet: dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs nach Terminvereinbarung und donnerstags von 10 bis 15 Uhr. Dabei soll es nicht nur während dieser Sprechzeiten Anlaufstelle sein. Tändler-Walenta und Voigt stellen sich vor, dass der Raum auch Vereinen und Verbänden für Veranstaltungen zu Verfügung gestellt werden kann.

Offizielle Eröffnung am 29.2.

Eine offizielle Eröffnung des Büros gibt es auch noch. Diese ist für den 29. Februar geplant. Interessierte Bürger sind dazu von 10 bis 15 Uhr eingeladen. Die Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta will dann für Gespräche vor Ort sein.

Von Olaf Büchel