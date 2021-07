Die Maske fällt – das sagen Händler in der Region Döbeln

Region Döbeln

Kein Maskenball mehr ab Freitag. Auch in den Geschäften in der Region Döbeln entfällt die Pflicht, beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während Carmen Plötz in Leisnig dem gelassen entgegen sieht, freut sich Annette Wüchner für den Waldheimer CAP-Markt richtig darauf. Dagmar Schmidt in Döbeln ist noch nicht richtig glücklich.

Gelassenheit in Leisnig

Im Leisniger Geschäft „Wohnen mit Genuss“ sieht man dem Freitag gelassen entgegen. „Was sich für uns ändert: Wir müssen jetzt nicht mehr das Schild raushängen mit dem Hinweis auf das Tragen des Mund- und-Nasen-Schutzes. Und das freut mich“, sagt Inhaberin Carmen Plötz. Die Kundschaft, die sich das Essen holt, habe dies auch bisher mit dem Mundschutz getan. Draußen konnte man wieder sitzen und Essen zu sich nehmen, drinnen auch wieder, natürlich ohne den Mund bedecken zu müssen. Was das flankierende Angebot an Dekoration in dem Geschäft am Markt betrifft, so habe dort natürlich die Laufkundschaft gefehlt. Die Stammkundschaft sei trotzdem da gewesen und habe nach bestimmten Dingen gefragt. Insgesamt, so schätzt Carmen Plötz ein, sei zahlenmäßig der Zuspruch der Kundschaft noch nicht wieder hergestellt wie vor dem Beginn des Lockdowns. In Leisnig kommen nicht nur Bürger aus der Stadt in die Geschäfte, wie zum Beispiel am Marktplatz, sondern auch Gäste, die die Burg besuchen. Und das läuft erst langsam wieder an.

Freude in Waldheim

Annette Wüchner freut sich vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CAP-Marktes in der Waldheimer Andreas-Hecht-Galerie. Denn das ist kein normaler Lebensmittelsdiscounter. Der Kreisverband Döbeln-Hainichen des Deutschen Roten Kreuzes betreibt diesen Inklusionsmarkt, der Behinderten die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt bietet. Annette Wüchner leitet die CAP-Markt-Tochtergesellschaft des DRK. „Wir haben Mitarbeiter, die schlecht hören und gewohnt sind, von den Lippen abzulesen. Wenn die Kunden Masken aufhaben, haben diese Mitarbeiter Schwierigkeiten, die Kunden zu verstehen“, sagt Annette Wüchner. Und hofft, dass die Inzidenzen unten bleiben. Denn ein bisschen schwingt es mit, das ungute Gefühl, dass die Masken vielleicht zu früh fallen könnten.

Ambivalenz in Döbeln

So wie bei Dagmar Schmidt. Die Inhaberin der Döbelner Löwen-Apotheke ist mit der Aufhebung der Maskenpflicht ab Freitag nicht ganz glücklich. „Ich stelle mir die Rolle rückwärts vor, wenn die Inzidenz vielleicht wieder über zehn steigt. Das ist ja nicht unwahrscheinlich. Dann die Maskenpflicht wieder einzuführen und Akzeptanz zu erreichen, ist vielleicht schwerer, als sie gleich beizubehalten.“ Die Apothekerin freut sich aber für ihre Kunden. „Für diese ist das Ende der Maskenpflicht eine Erleichterung. Wir haben es mit vielen älteren Leuten zu tun, die oft schlechter hören oder durch die Maske schlechter zu verstehen sind. Jetzt sieht man sie auch wieder mit ihrer Mimik und ihrem Lächeln. Das macht den Kundenkontakt leichter.“

Von Steffi Robak, Thomas Sparrer, Dirk Wurzel