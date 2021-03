Die Mathe-Aufgaben einfach im Roßweiner Jugendhaus erledigen

Roßwein

Wann sie die Türen zum Jugendhaus in Roßwein wieder öffnen darf, kann Nicole Schröder nicht sagen. Gefragt wird die Sozialarbeiterin derzeit fast täglich danach. Immer dann nämlich, wenn sich Kinder auf dem großen, öffentlich zugängigen Hof des Jugendhauses in der Goldbornstraße einfinden, um die Skaterbahn dort zu nutzen oder Fahrrad zu fahren. Gespräche sind unter freiem Himmel zwar möglich, doch echte Beratung kann eben nicht stattfinden. Genauso wenig wie Hilfe bei den Hausaufgaben. Doch dafür hat sich Nicole Schröder etwas einfallen lassen.

Termine per Telefon oder Mail vereinbaren

Weil Einzelbetreuung mit pädagogischem Hintergrund mit der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung kompatibel ist, hat sich die Roßweiner Sozialarbeiterin kurzerhand entsprechend umorientiert, ein Konzept erstellt und dieses von Landratsamt und Stadt abgenickt bekommen. Jetzt gibt es also die Möglichkeit der Einzelbetreuung im Jugendhaus. Immer 90 Minuten lang kann ein Kind oder Jugendlicher Unterstützung bei Schulaufgaben in Anspruch nehmen oder eben auch mal reden, wenn Bedarf besteht. Genauso wie Hilfe beim Gedicht lernen oder Plakat für den Physikunterricht gestalten bietet Nicole Schröder an, Schulmaterial auszudrucken, wenn das daheim nicht möglich ist. Sie will so nicht nur den Kindern und Jugendlichen die Chance geben, aus den eigenen vier Wänden herauszukommen, sondern auch die Eltern ein Stück weit entlasten. Hausaufgaben bis zur siebenten Klasse stellen für Nicole Schröder kein Problem dar, sämtliche kreative und sprachliche Aufgaben auch nicht. Damit es keine Überschneidungen für die Treffen im großen Kinderzimmer des Jugendhauses gibt, können Termine vereinbart werden – telefonisch oder am besten per Mail, denn auf diesem Weg ist Nicole Schröder aktuell am schnellsten zu erreichen.

Erste Angebote für die Sommerferien stehen

Junge Erwachsene haben das Angebot bereits genutzt und sich Unterlagen für die Bewerbung ausgedruckt. Ansonsten gibt es noch viel Luft nach oben. Nicole Schröder nutzt die Zeit, die sie aktuell nicht mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Form von täglichen Angeboten verbringen darf, für Abrechnungen, Sachberichte und der Antragstellung für die Verlängerung ihrer jeweils auf ein Jahr befristeten Sozialarbeiterstelle im Jugendhaus. Auch nach neuen Fördermöglichkeiten für die Fortsetzung der Baumaßnahmen im Jugendhaus – dort soll im zweiten Obergeschoss noch ein Fluchtrundweg entstehen – sucht sie. Und sie plant die Sommerferien. Ein Angebot, das für die Osterferien vorgesehen war – eine dreitägige Workshop-Reihe mit Breakdance, Hip-Hop, Graffiti und Rap – ist jetzt schon auf die großen Ferien verschoben worden, weil die Aussichten für April, was derartige Veranstaltungen angeht, noch nicht ganz so vielversprechend seien.

Terminabsprache: 034322/44671 oder okja@jugendhaus-rosswein.de

Von Manuela Engelmann-Bunk