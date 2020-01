Die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Dienstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Der Kabarettist, Schauspieler und Autor Peter Flache spielt, singt und liest Märchen vor, wie man sie so noch nie gehört hat: „Drei Kokosnüsse für Rumpelstilzchen“. Einige Märchen waren früher der Bevölkerung nicht zumutbar, andere sind erst mit unserem heutigen technischen Hintergrundwissen zu verstehen. Diese aussortierten, sogenannten „unveröffentlichten“ Märchen, sind nun erstmalig hör- und sichtbar: am Sonntag, um 19 Uhr, im Theater Döbeln.

Großweitzschen: In ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 28. Januar, beschließen die Großweitzschener Gemeinderäte über die notwendige Aufhebung der Servicepauschale in den Kindereinrichtungen. Die Debatte darüber sorgte in den letzten Wochen für Diskussionen. Erst wurden die Eltern nicht über die Erhebung einer solchen Pauschale – immerhin 20 Euro im Monat – informiert, dann fühlten sich die Gemeinderäte hintergangen, weil Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) im Alleingang eine vorübergehende Aufhebung verkündete. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeindeamt in Großweitzschen.

Hartha: Wenn das Wetter am kommenden Wochenende mitmacht, wird es sicher eine schöne Tour. Die Harthaer Heimatfreunde und die Interessengemeinschaft „Wir für eine schönes Hartha“ laden zur Winterwanderung. Los geht es am Sonntag, 26. Januar, um 9.45 Uhr am Bad in Geringswalde. Um individuelle Anreise wird gebeten. Es wird Richtung Langenau bis zum Rüsterhof Zettlitz rund sieben Kilometer gewandert.

