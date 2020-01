Die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Freitag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Börtewitz: Seniorinnen und Senioren sind für Montag zum Kaffee eingeladen. Annerose Stiller deckt im Foyer der Kulturscheune Börtewitz die Tische. Treff ist um 14 Uhr, um gemeinsam bei einem Schälchen Heeßen, Kuchen, Spiel und Spaß gemütliche Stunden zu verbringen.

Döbeln: Die Selbsthilfegruppe „Lichtstrahl“ für Menschen, die ihren Partner verloren haben, trifft sich auch im neuen Jahr regelmäßig. Die erste Zusammenkunft ist am Dienstag, um 17 Uhr, im Haus der Diakonie Döbeln, Otto-Johnsen-Straße. 4. Jeder ist willkommen, der nach dem Verlust des geliebten Menschen Trost sucht und sich mit anderen Betroffenen austauschen möchte. (Kontakt und Info: Tel. 03431/71 26 21 oder 71 26 11)

Hartha: Passt die Schule zum Kind und passt das Kind zur Schule? Um das zu testen veranstaltet die Harthaer Pestalozzi-Oberschule am kommenden Dienstag, den 21. Januar, das jährliche Schul-Testival. Dabei können die jetzigen Viertklässler auf Schnuppertour gehen und die – vielleicht – neue Schule richtig kennen lernen.

Westewitz/ Großweitzschen: Die nächste Möglichkeit, Karten für die Faschingsveranstaltungen des Carnevalsclub der Muldenschiffer (CCM) zu Westewitz zu ergattern, gibt es am Samstag. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr sind die Narren in der Turnhalle in Großweitzschen vor Ort. Die Faschingssitzungen unter dem diesjährigen Motto „Der CCM um Mitternacht zur Geisterstund‘ im Schloss erwacht“ sind am 15. und 22. Februar. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Zschaitz: Im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz kann schon bald wieder gereizt werden. Wie Gastwirt Adalbert Jentzsch mitteilt, gibt es am Donnerstag, 30. Januar, die nächste Runde im Preisskaten. Für zehn Euro Einsatz ist man dabei. Um 18 Uhr geht es los. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht nötig. Nähere Informationen zum Ablauf kann Adalbert Jentzsch bei Bedarf unter Telefon 034324/21 056 geben.

Von DAZ