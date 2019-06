Region Döbeln

„...mach den Beat nie wieder leiser“ singt die Band 2raumwohnung über den Umgang mit extremer Hitze. Wo sich in der Döbelner Region besonders heiße Arbeitsplätze befinden und wo es Erfrischung gibt, hat die DAZ bei einer schweißtreibenden Tour herausgefunden. Dazu gibt’s Tipps eines Kardiologen, für richtiges Verhalten bei dieser Hitze.

René Kordos leitet künftig die Döbelner Stadtgärtnerei und bewässert derzeit die Innenstadt. Quelle: Sven Bartsch

Mit dem Wasserwagen sind die Mitarbeiter der Döbelner Stadtgärtnerei, um ihren künftigen Leiter René Kordos (50) jetzt jeden Tag unterwegs, um Blumenbeete, Rabatte, Holzpflanzkübel sowie seit Dienstag auch die Bäume im Innenstadtbereich zu bewässern. Etwa 6.000 Liter Wasser pro Tag sind dafür nötig. Die Sommerpflanzen in den städtischen Blumenbeeten sind gut angewachsen. So ist Gert Lauterbach, der Leiter der Stadtgärtner zuversichtlich, dass die Pellargonien, Petunien, Studentenblumen, Blaukissten, Gazanien, Fuchsien und Cannas die Hitzewoche gut überstehen.Der 64-jährige langjährige Chef der Stadtgärtnerei geht Ende Juli in den Ruhestand. Sein Stellvertreter Rene Kordos soll dann die Verantwortung für das Pflanzen, Blühen, das Rasen mähen und den Baumschnitt bei der Stadtgärtnerei übernehmen. Insgesamt sind im Bereich Stadtgärtnerei des Baubetriebsamtes neun Mitarbeiter im Einsatz für ein blühendes und grünendes Döbeln.

So überstehen Sie die Rekordtemperaturen Der Sommer startet voll durch! Die Wettervorhersagen kündigen Temperaturen bis zu 40 Grad in Deutschland an. Dr. med. Helge Knopp ist Kardiologe und Oberarzt der Klinik für Innere Medizin an der Helios Klinik Leisnig und erklärt, wie Sie sich gut gegen die Hitze wappnen können. Warum sind die hohen Temperaturen für uns auch gefährlich? „So toll der Sommer auch ist. Große Hitze bedeutet eine enorme Belastung für unseren Kreislauf. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel oder Herzrhythmusstörungen sind nur Beispiele für die Auswirkungen, die die Hitze insbesondere in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit mit sich bringen kann“, sagt Dr. Helge Knopp. Und gibt wichtige Tipps. Viel trinken Trinken Sie kontinuierlich und viel. Über den Tag verteilt sollten es deutlich mehr als die normalen zwei Liter sein. Am besten eignen sich Wasser, kühle ungesüßte Tees oder Saftschorlen. Durch das vermehrte Schwitzen werden vor allem Mineralien wie Magnesium, Kalzium und Natrium ausgeschieden, aber auch wichtige Elektrolyte. Mit entsprechend angereichertem Wasser füllen Sie den leeren Speicher wieder auf. Abzuraten ist von eiskalten Getränken. Der Körper muss für die Wärmeregulation viel Energie aufwenden und schwitzt dadurch noch mehr. Ebenfalls rate ich von Alkohol, schwarzen Tee und Kaffee ab. Leicht essen Essen Sie leicht verdauliche Kost in kleinen Mengen. Verteilen Sie die Nahrungsaufnahme lieber auf mehrere kleine Mahlzeiten am Tag anstatt der üblichen drei Hauptmahlzeiten. Viele Vitamine und Mineralstoffe können Sie beispielsweise mit Pasta, Gemüse, Fisch, Suppe, Quark, Melone oder Ananas zu sich nehmen. Mit Serrano-Schinken gleichen Sie den Salzverlust aus. Kein Stress Stressen Sie sich nicht – in der Ruhe liegt die Kraft! Machen Sie häufiger eine kleine Pause. Wenn Sie können, ruhen Sie sich in der Mittagszeit aus oder legen die Beine hoch. Das entlastet den Kreislauf.

Produktionsleiter Sven Luding schwitzt in Roßwein. Quelle: Sven Bartsch

Die Arbeitsplätze der Schmiedewerker an der Roßweiner Goldbornstraße gehören schon ohne Hitzewelle zu den heißesten in der Region. Rund 1300 Grad heiß sind die Teile, die die Schmiedeanlagen „ausspucken“. „Das strahlt in die ganze Halle ab“, sagt Sven Luding, Produktionsleiter des Roßweiner Werkes der Frauenthal Powertrain GmbH. Wenn es draußen so richtig brütet, wird es drinnen noch wärmer, die Belastung für die Mitarbeiter steigt. Für solche Fälle gibt es eine spezielle Betriebsvereinbarung. Diese besagt, dass die Schmiedewerker an bestimmten Arbeitsplätzen Extra-Pausen einlegen dürfen oder einen Lohnzuschuss erhalten, wenn die Temperaturen auf 37 Grad Celcius und mehr steigen. Bereits Montag griff diese Regelung. „Wir haben eine Maximaltemperatur von 42 Grad gemessen und eine Durchschnittstemperatur von 38,8 Grad ermittelt“, sagt Sven Luding. Getränke stellt das Unternehmen den Produktionsarbeitern ganzjährig. Luding: „Wir weisen immer darauf hin, dass es gerade an diesen Arbeitsplätzen wichtig ist, viel zu trinken, damit es nicht zur Dehydrierung kommt.“

Heghine Farmanyan zaubert kühle Erfrischungen. Quelle: Sven Bartsch

So schmeckt der Sommer: Heghine Farmanyan, Mitinhaberin der Creperia „Black & White“ in der Döbelner Rathauspassage, dekoriert liebevoll ihre Eisbecher. Und weil es sich um Joghurt-Eis samt gesunder Früchte könnte man aufs Kalorienzählen glatt verzichten.In der späten Abendsonne mixt die junge Gastwirtin zudem auch noch passende Cocktails für die Gäste.

So überstehen Sie die Rekordtemperaturen – weitere Tipps Leichte Bewegung Üben Sie leichte Bewegung in den frühen Morgen oder späten Abendstunden aus. Fahrradfahren oder ein Spaziergang an schattigen Orten ist ideal. Die Bewegung unterstützt gleichzeitig den Kreislauf. Schatten statt Sonne Halten Sie sich vor allem im Schatten statt in der prallen Sonne auf. Wichtig ist, dass der Körper und vor allem der Kopf nicht überhitzen, sonst droht ein Hitzeschlag und körperliche Symptome wie Unwohlsein, Übelkeit und Schwindel. Denken Sie in der Sonne an ausreichend Sonnenschutz und einen Hut. Luftige Kleidung Tragen Sie am besten Kleidung aus Leinen oder Baumwolle. Dadurch ermöglichen Sie Ihrem Körper, dass er Kühlung erfährt und nicht zusätzlich durch synthetisches Material ins Schwitzen gerät. Auch Funktionskleidung ist gut geeignet, den Schweiß abzutransportieren. Kühlende Wickel Nutzen Sie den Effekt kühlender Wickel oder Fußbäder. Außerdem können Sie sich erfrischen, wenn Sie immer mal wieder kaltes Wasser über die Unterarme laufen lassen. Was tun bei Hitzschlag? Rufen Sie am besten die 112 an! Bis der Rettungsdienst vor Ort ist, sollten Betroffene an einen kühlen Ort gebracht werden. Lockern Sie leicht die Kleidung und kühlen Sie die Haut.

Tom Saske im kämpft auf der Baustelle gegen die Hitze. Quelle: Sven Bartsch

Straßenbau ist bei dieser Hitze ein Knochenjob. Tom Saske (31) und seine Kollegen von der Strabag hatten am Dienstag noch eine Steigerung: Sie bauten an der Großbaustelle der B175 östlich von Döbeln kochend heißen Straßenbelag ein.

