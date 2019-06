Rosswein

Große Ereignisse werfen ihre Schatten in Roßwein voraus: Längst laufen erste Vorbereitungen auf das 45. Schul- und Heimatfest der Stadt, das außerdem verbunden ist mit der 800-Jahr-Feier. Die Festwoche zum Großereignis startet am 6. Juli, der große Festumzug am 12. Juli des nächsten Jahres beschließt die Feierlichkeiten.

Claudia Bochnigk kann schon fast die Hände in den Schoss legen, was das Schulfest angeht. Zumindest hat die Standesbeamtin der Stadt schon ein Paar in petto, das sich im Rahmen der städtischen Feierlichkeiten das Ja-Wort geben will. Das ist Tradition in Roßwein. Und es nicht immer unbedingt einfach, jemanden zu finden, der sich so öffentlich verheiraten lassen will. Doch in Claudia Bochnigks Notizen steht ein in Roßwein lebendes Paar, das schon relativ kurz nach dem letzten Schul- und Heimatfest im Standesamt vorgesprochen hat und

sich seinen Hochzeitstermin für 2020 aufheben wollte. Wer es ist, bleibt natürlich noch geheim – wenigstens so lange, bis die Hochzeit amtlich ist. Sollten sich die Verlobten nicht doch noch anders entscheiden, werden sie sich am 9. Juli 2020 das Ja-Wort geben. Beim 44. Stadtfest waren es Liane Laboda und Robin Staer vom Roßweiner Schützenverein, die in den Hafen der Ehe einliefen und das zuschauerwirksam taten.

Konservatives Schulfestlogo

Tradition hat es in Roßwein auch, zum jeweiligen Schulfest ein Logo zu entwerfen. Das stammt zum zweiten Mal aus der Feder von Claus Vejrazka, der dafür von der Stadtverwaltung auserkoren wurde. Schon einmal gestaltete der Kunstlehrer im Ruhestand ein Schulfest-Logo. Damals, gleich nach der Wende. „Das kam bei den Roßweinern nicht ganz so gut an“, erinnert sich Vejrazka und schmunzelt dabei. Originell war der damalige Entwurf – ein sitzendes Pferd, das eine Weinflasche in der Hand hält –, doch er sorgte für Aufregung. Dem geistigen Vater wurde vorgeworfen, die Roßweiner Tradition nicht ernst genug zu nehmen. Sein neuer Entwurf nun ist seier eigenen Aussage zufolge wesentlich konservativer. Etwa zwölf Vorschläge hat er dem Rathaus-Team unterbreitet. Entschieden hat sich dieses für ein quer-ovales Logo in den Stadtfarben grün und weiß mit dem Stadtwappen in der Mitte, das auf Weinblättern ruht. Die Silhouette von Roßwein bildet das Dach, der Schriftzug weist darauf hin, dass die Stadt nicht nur Schul- und Heimatfest, sondern eben auch ihr 800-Jähriges feiert.

In diesem Zusammenhang, erzählt Roßweins Kulturfrau Ines Lammay freudig, wird es im kommenden Jahr nicht nur eine spezielle Festveranstaltung, sondern auch eine ganz besondere Lesung geben. Autorin Sabine Ebert, die sich intensiv mit der Besiedlungsgeschichte der Region und auch dem Kloster Altzella beschäftigt hat, wird nach Roßwein kommen. „Sie hat uns zugesagt, obwohl der Termin kurz vor der Buchmesse ist“, freut sich Ines Lammay.

Wer wird die neue Schulfestkönigin?

Sie erinnert auch noch einmal an die Meldefrist für die Bewerbung zur Wahl der neuen Schulfestkönigin. Bis Ende August können sich Kandidatinnen, die im Juli 2020 mindestens 16 Jahre alt sind, bewerben. Die potenziellen Königinnen sollten in Roßwein leben, ihre Stadt mögen und eine Teilnahmeberechtigung der Eltern haben, wenn sie unter 18 Jahre jung sind. „ Andrea Leonhardt von den Haßlauer Karnevalisten hat sich auch schon bereit erklärt, mit den Kandidatinnen die Choreografien für die Auftritte einzustudieren“, erzählt Ines Lammay. Wer sich bewirbt, sollte sich im Klaren darüber sein, dass bis zum großen Bühnenauftritt – voraussichtlich am 11. Juni 2020 – auch viele Trainingsstunden liegen, die zuverlässig zu absolvieren sind. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bei Ines Lammay melden (034322/46622; kultur@rosswein.de).

Von Manuela Engelmann-Bunk