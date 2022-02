Die Stadt Döbeln schreibt ihre Hundehalter wegen Tretminen an

Döbeln

Post vom Ordnungsamt haben jetzt die Hundehalter der Stadt Döbeln bekommen. Darin appelliert Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller an die Vernunft der Hundebesitzer. Denn einige wenige von ihnen lassen Fiffis Hinterlassenschaften einfach liegen. Das sorgt für Ärger bei den Bürgern und beim Ordnungsamt: DAZ sprach mit dem Ordnungsamtsleiter.

Warum haben sie jetzt diesen Brief an die Hundehalter geschrieben?

Es gibt gerade wieder sehr gehäuft Beschwerden. Das ist im Winterhalbjahr jedes Jahr so. Wenn das Laub weg ist, fallen die Hundehaufen ganz besonders auf.

Wo gibt es denn die größten Probleme mit den Hinterlassenschaften der Hundehalter?

Zum einen in unserem Naherholungsgebiet in den Klostergärten, auf dem Fußweg vom Krankenhaus entlang der Wappenhenschanlage, aber auch am Sternplatz. Der Bauhof hat es bei der Pflege der straßenbegleitenden Grünflächen oft richtig satt, wenn den Mitarbeitern der Hundekot beim Mähen förmlich um die Ohren fliegt oder das Reinigen der Arbeitsgeräte eine echt stinkige Angelegenheit wird. Die Grünflächen bei Kaufland gegenüber und die Muldenstraße hoch sind so ein Beispiel.

Wieviele Hundehalter und wieviele Hunde gibt es denn in der Stadt Döbeln und wieviele sind schwarze Schafe, wenn es um das Wegräumen der Hinterlassenschaften geht?

Anfang Februar waren in Döbeln 1254 Hunde angemeldet. Ein Jahr vorher waren es 1220 Hunde. 2018 hatten wir 1100 gemeldete Hunde in der Stadt. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Hundehalter sehr vernünftig sind. Dafür danke ich ihnen, weil sie mit gutem Beispiel vorangehen. Es geht um einzelne, höchstens zehn Prozent, die sich nicht an die Regeln halten.

Was sind denn die Regeln?

Die Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. Hunde dürfen nur in Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, und nicht frei herumlaufen. Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sind Hunde an der Leine zu führen. In Grün- und Erholungsanlagen wie den Klosterwiesen, im Bürgergarten oder der Wappenhenschanlage ist es untersagt, Hunde frei laufen zu lassen. Auf Kinderspielplätzen haben Hunde nichts zu suchen.

Jeder Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Geh- und Fahrtwegen oder in Grün- und Erholungsanlagen verrichtet. Dennoch abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen.

Wurden schon Hundehalter erwischt, die Fiffis Häufchen liegen ließen?

Im letzten Jahr ertappte das Ordnungsamt zwei Hundehalter auf frischer Tat, deren Tier gerade seine Notdurft erledigt hatte und die sich nicht darum kümmerten, diese wegzuräumen. Da hat es mal geklappt und die beiden mussten bezahlen. Doch wenn man nicht genau dazu kommt, ist der Nachweis zumeist recht schwierig.

Was tut denn die Stadt gegen die braunen Tretmienen?

Wir haben die Geldbuße jetzt auf 75 Euro erhöht, wenn die Tretmienen liegen bleiben und wir die Hundeführer dabei erwischen. Die Mitarbeiter füllen aber auch die Behälter mit den Hundekottüten an den Standorten Oberbrücke, in den Klostergärten (am Tennisplatz, der Anlegestelle und an der Heinrich-Heine-Straße), am Sternplatz, am Bürgergarten, am Bernhard-Kretzschmar-Weg, am Wettinplatz und am Hundefreilaufplatz an der Schillerstraße regelmäßig auf. Im letzten Jahr spendierte die Stadt so den Hundebesitzern 80 000 Tüten. Leider verschwinden immer wieder größere Mengen der Tüten. Sie werden wahrscheinlich zweckentfremdet genutzt.

Aber der Bürger zahlt doch auch Hundesteuer? Wofür wird diese denn verwendet?

Die Hundesteuer kostet in Döbeln für den ersten Hund 48 Euro im Jahr, für den zweiten 96 Euro. Es handelt sich hier um eine reine Regulierungssteuer. Die etwa 61 000 Euro Einnahmen im Jahr landen im allgemeinen Haushalt der Stadt. Sie sind nicht dafür gedacht, einigen Hundeführern, die sich nicht an die Regeln halten, den Dreck nachzuräumen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer