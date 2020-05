Die TAG will endlich das graue Elend in Döbeln attraktiver machen

Döbeln

Das graue Elend mitten an der Johannisstraße Ecke Zwingerstraße könnte noch in diesem Jahr zur Baustelle werden.

Die TAG Wohnen in Döbeln hat für die beiden Neubaublöcke aus dem Jahr 1981 mitten in der Döbelner Innenstadt jetzt eine Planung vorliegen. „Wir sind gerade bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung und bei der Abfrage von Baupreisen. Wenn alles passt, könnte es noch in diesem Jahr losgehen“, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter für Immobilienmanagement bei der TAG Wohnen. Die beiden Neubaublöcke stehen wie Fremdkörper in der Innenstadt. Sie bilden das Eck Johannisstraße 1 bis 3 und Zwingerstraße 40, 44 und 45. Die TAG als Besitzerin der Blöcke will sich dem zum großen Teil leerstehenden grauen Elend mitten in der Stadt schon seit längerem annehmen. Doch bisher fehlte immer noch das grüne Licht aus der Zentrale des Immobilienunternehmens. „Wir glauben an den künftigen Wohnwert der Döbelner Innenstadt und wollen das jetzt noch recht unansehnliche Carré zu einer attraktiven Zentrums-Wohnanlage umgestalten“, sagt Dirk Förster-Wehle.

Wohnungen in verschiedenen Größen

Vorgesehen ist, in dem Gebäudeteil entlang der Johannisstraße schicke Wohnungen in drei bis vier verschiedenen Größen und mit modernen Grundrissen zu bauen. Über einen Aufzug sollen alle Wohnungen des Fünf- und Sechsgeschossers gut erreichbar sein. Im Flügel entlang der Zwingerstraße sollen größere Wohnungen für Familien entstehen. „Wir denken an ein innerstädtisches Wohnungsangebot für verschiedene Generationen von der Familie bis zum Single, von jungen Bewohnern bis zu Senioren“, so der TAG-Leiter.

Alle etwa 30 neuen Wohnungen soll nach Süden zur Zwingerstraße beziehungsweise nach Westen zur Johannisstraße Balkone erhalten.

Nicht der erste Anlauf

Anläufe für das graue Elend im Stadtzentrum gab es schon einige. Die einst städtische Döbelner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft hatte in den 1990er-Jahren die Idee, von dem grauen Sechsgeschosser die oberen drei Stockwerke und vom Fünfgeschosser die oberen zwei Etagen abzutragen. Durch diese Planungen wurde seit den 90er-Jahren keine aktive Vermietung mehr betrieben und auch nicht mehr in das graue Elend investiert. So stehen bis heute die große Mehrzahl der 60 Wohnungen leer. Im Juli 2008 wurde der Wohnungsbestand der finanziell schwer angeschlagenen Döbeln Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft an die DKB verkauft.

Unter dem Arbeitstitel „City-Carré“ waren die Plattenbauten im Frühjahr 2011 von der DKB-Wohnungsgesellschaft ins Blickfeld gerückt worden. Klar war damals schon, dass es für die Teilabrisse keine Fördermittel geben sollte. Die Wohnlage in der Innenstadt wurde schon von der DKB als wertvoll und ausbaufähig angesehen. 2012 wurde der Bestand von der DKB an die TAG weiterveräußert. Seit 2014 plant die TAG an den Blöcken, zog aber dann den Umbau des Wohnhauses am Niedermarkt 23 und 25 vor.

Von Thomas Sparrer