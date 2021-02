Die Tür öffnen für mehr direkte Demokratie in Döbeln

Döbeln

Die direkte Bürgerbeteiligung in Form eines Bürgerbegehrens und eines Bürgerentscheides sollen in Döbeln künftig leichter werden. Das fordert die Stadtratsfraktion von „Wir für Döbeln“. Sie beantragte, das Thema Stärkung direkter Demokratie im Stadtrat zu behandeln. „Es ist Zeit, die Tür für unsere Bürger ein Stück weit mehr zu öffnen“, sagt Dietmar Damm, Fraktionschef von „Wir für Döbeln“, zu dem Beschlussantrag.

Döbeln Dietmar Damm (Wir für Döbeln) Quelle: privat

In der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen ist im § 25 die Durchführung eines Bürgerentscheids (Bürgerbegehren) wie folgt geregelt: Ein Bürgerentscheid kann schriftlich von Bürgern der Gemeinde beantragt werden (Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss mindestens von zehn Prozent der Bürger der Gemeinde unterzeichnet sein. Die Hauptsatzung des Stadtrates kann auch ein geringeres Quorum, jedoch nicht weniger als fünf Prozent festsetzen. Genau diese Herabsetzung des Quorums von zehn auf fünf Prozent beabsichtigt der Wir-für-Döbeln-Antrag. „Bei zehn Prozent müsste man rund 2000 Unterschriften zusammenbekommen, um das Thema auf die Agenda zu heben. Mit fünf Prozent und etwa 1000 Unterschriften würde es etwas einfach für die Bürger, Themen in der Kommunalpolitik auf die Tagesordnung zu heben“, so Dietmar Damm weiter. Ziel des Antrages sei die Stärkung der direkten Demokratie. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid seien die rechtlich und politisch bedeutsamen Formen direkter Demokratie auf kommunaler Ebene.

Die Fraktion „Wir für Döbeln“ ist der Meinung, dass die Stärkung direkter Demokratie ein wichtiger Beitrag zur stärkeren Beteiligung der Bürger an Entscheidungen in Döbeln sein kann. Der Bürgerentscheid als ein Instrument der direkten Demokratie ersetzt in diesem Falle einen Stadtratsbeschluss. Er kann von den Bürgerinnen und Bürgern in einem Bürgerbegehren beantragt werden.

Dr. Rudolf Lehle (CDU). Quelle: Steffi Robak

Rudolf Lehle, Fraktionschef der CDU im Stadtrat, sieht das Ansinnen eher skeptisch. Denn mit der Vereinfachung sei es sicher leichter per Bürgerbegehren und 1000 Unterschriften ein Thema zu setzen. Dennoch müssten beim anschließend notwendigen Bürgerentscheid 25 Prozent der wahlberechtigten Döbelner zur Wahlurne gehen. „Die Gefahr bei einer Absenkung ist nun, dass eine laute, leicht mobilisierbare und dann auch noch relativ kleine Minderheit von Bürgern einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen kann, der aber dann aufgrund mangelnder Wahlbeteiligung oder einer inhaltlich anderen Mehrheitsentscheidung scheitern wird. Dann wäre das Ganze viel Lärm um nichts und um so frustrierender“, so Rudolf Lehle. Er findet, dass ein Quorum von zehn Prozent für wichtige Themen im angemessenen Verhältnis zum Aufwand des dann folgenden Bürgerentscheides stehe.

Holger Pietsch von der AfD befürwortete dagegen den Antrag zur Vereinfachung des Bürgerbegehrens als Vertrauensbeweis in mündige Bürger. In Bayern gebe es ein Vielzahl von Bürgerbegehren. Das könne auch ein Angebot an jüngere Menschen sein, deren Anteil an den Nichtwählern recht groß sei.

Rocco Werner (FDP). Quelle: Thomas Sparrer

Rocco Werner (FDP/Freie Wähler) sprach aus eigener Erfahrung. Er hatte nach der Gründung des Landkreises Mittelsachsen erfolgreich ein Bürgerbegehren für das einheitliche Fahrzeugkennzeichen MSN statt dem FG organisiert und tausende Unterschriften gesammelt. Der kreisweite Bürgerentscheid scheiterte danach knapp an den Stimmen aus der Region Freiberg. „Aus meiner Erfahrungen von damals kann ich nur sagen: Wenn es den Bürgerwillen erleichtert dann gern.“

Oberbürgermeister Sven Liebhauser findet eine Stärkung der Bürgerbeteiligung zwar positiv. Allerdings sei der Souverän der gewählte Stadtrat. Ein Bürgerbegehren sei für Themen von herausragender Bedeutung geeignet und dann sei das aktuelle Quorum von zehn Prozent ausreichend.

Bei elf Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag der Fraktion „Wir für Döbeln“ angenommen. Die Stadtverwaltung wird nun die Hauptsatzung überarbeiten. Die Änderung muss dann aber der Rat mit einer Mehrheit von 14 plus einer Stimme noch einmal beschließen.

Von Thomas Sparrer