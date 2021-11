Die Welt brennt – was hat das mit uns zu tun? Dr. Regine Schönenberg zu Gast auf Gut Gödelitz

Gödelitz

Die Welt brennt: von der sibirischen Steppe, über Australien, Kalifornien, dem Amazonasregenwald bis ins brasilianische Feuchtbiotop Pantanal sehen wir im Fernsehen lodernde Flammen, leidende Tiere und auf verlorenem Posten kämpfende, erschöpfte Feuerwehrleute.

Seit während der Trockensommer 2018/2019 auch bei uns größere Flächenbrände ausbrachen, lieferten die Medien Hintergrundberichte über den Zusammenhang zwischen Bodentrockenheit, Klimawandel und Landnutzung. Das Wissen hinter diesen Berichten ist seit Jahrzehnten verfügbar – die Menschen beginnen sich jedoch erst dafür zu interessieren, wenn sie unmittelbar betroffen sind. Hinzu kommen bei ökologischen Zusammenhängen die Fachsprache der Wissenschaften und die Komplexität der Materie, die mit dem vielbeschworenen „gesunden Menschenverstand“ oft nicht zu erfassen sind.

Für Dr. Regine Schönenberg, Politikwissenschaftlerin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, sind sie täglich Brot: Seit über 30 Jahren forscht und arbeitet sie an der Frage, wie Mensch und Natur im Amazonas-Regenwald im Einklang zu halten oder wieder ins Gleichgewicht zu bringen sind.

In ihrem Vortrag im Ost-West-Forum auf dem Gut Gödelitz am Samstag, 6. November, wird Regine Schönenberg erklären, warum der Amazonas Amazonas heißt und warum sein Einzugsgebiet auch deshalb Regenwald genannt wird. Sie wird auf die Rolle des Amazonasgebietes als eine Säule des Weltklimas eingehen, auf die Vielfalt seiner Bewohner und der Einflussfaktoren seiner Zerstörung. Am Ende wird es, wie oft bei den Gödelitzer Vorträgen darum gehen, was wir ganz persönlich dazu beitragen können, dem fatalen Trend der Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlagen entgegenzutreten.

Veranstaltung unter 2-G-Regel

Die Veranstaltung mit dem Titel „Mensch-Umweltbeziehungen am Amazonas – und was hat der brennende Amazonasregenwald mit uns zu tun?“ beginnt an diesem Abend um 18 Uhr. Sie findet unter der 2-G-Regel statt. Das heißt: Zutritt erhalten nur Bürger, die geimpft oder genesen sind. Der entsprechende Nachweis ist vorzuzeigen. Eine vorherige Anmeldung ist wünschenswert. Das geht telefonisch (034325/20434) und per E-Mail (buero@gut-goedelitz.de).

Von DAZ