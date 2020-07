Die Zeilt drängt: Hortanbau in Lüttewitz kann starten

Lüttewitz/Zschaitz

Knapp sechs Wochen Zeit bleiben, dann muss der Anbau am Hort „Freche Stifte“ in Lüttewitz fertiggestellt sein. Und mit ihm auch die neue Fluchttreppe an der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ gleich nebenan. Auf die Dringlichkeit wies die Leiterin der Einrichtung zur jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal hin.

Bislang ist am Gebäude eine Spindeltreppe angebracht. Sie dient als zweiter Rettungsweg. Weil die Treppe jedoch nicht kindgerecht ist, muss ein Ersatz her. Das Baugeschäft Konrad aus Zschaitz-Ottewig kümmerte sich bereits um die Fundamente der Fluchttreppe.

Anzeige

Treppe als nächstes

Die Waldheimer Firma Schmiede – Metallbau Brauner baut die eigentliche Treppe. Laut Ostraus Bauamtsleiterin Angelika Riedel, die den Sachverhalt auf dem Tisch hat, wurde schon im Vorfeld geklärt, dass das notwendige Material bereits geordert wird. So wollte man einen nahezu nahtlosen Übergang beider Aufträge gewährleisten. Mit der ausführenden Firma sei die Bauamtsleiterin in Kontakt. Demnach sollte der Bau der neuen Fluchttreppe zeitnah starten.

Weitere LVZ+ Artikel

Nachdem die Gemeinderäte die Auftragsvergabe für die Arbeiten zum Anbau des Hortes in ihrer Sitzung im Juni kurzerhand von der Tagesordnung schmissen, vergaben sie schließlich am Mittwochabend die notwendigen Aufträge. Den Zuschlag für die Baumeisterleistungen ging mit rund 61.000 Euro an das Baugeschäft Konrad aus Zschaitz-Ottewig. Der Estrich-Arbeiten nimmt sich die Firma Fußbodenbau Markert aus Ebersbach an. Dafür erhält sie rund 3.100 Euro.

Acht Aufträge vergeben

Um jegliche Malerarbeiten kümmert sich der Malermeisterbetrieb Thalmann aus Großweitzschen für eine Auftragssumme in Höhe von rund 7 500 Euro. Das Verlegen der Böden übernimmt Malermeister Weber aus Simselwitz für rund 5.100 Euro.

Fenster und Türen baut die Döbelner Firma High-Tech Fenster & Rollandenbau für zirka 22.700 Euro ein. Den Zuschlag für die Arbeiten zum Los „Metallbau, Brüstung, Vordächer“ erhielt die Firma Schmiede-Metallbau Brauner für rund 14.500 Euro. Sowohl Zimmererarbeiten (45.800 Euro) als auch Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten (11.400 Euro) werden vom Dachdeckerbetrieb Kunze aus Zschaitz-Ottewig übernommen.

Zwei Beschlüsse fehlen

Laut Gemeinderäten fehlten allerdings zwei Beschlüsse. Die Aufträge für Klempner und Elektriker lagen nicht als Beschlussvorlage vor. Beide Aufträge sollen als Umlaufbeschluss vergeben werden. Das bedeutet, die Gemeinderäte erhalten die entsprechenden Vorlagen per E-Mail, um darüber abzustimmen. Damit soll verhindert werden, dass die beiden Aufträge erst in der nächsten Ratssitzung im August vergeben werden können. Denn auch der Hortanbausoll bis zum 31. August dieses Jahres fertig gestellt sein.

Von Stephanie Helm