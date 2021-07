Die Zeitungsmacher von der Roßweiner Wanne

Roßwein

Dieser Tage haben die Bewohner der Roßweiner „Wanne“ wieder eine Extra-Post in ihren Briefkästen gefunden. Manch einer hat die „Neuesten Wanne-Nachrichten“ auch gleich am Fenster in Empfang genommen, vielleicht im Tausch gegen ein paar Gummibärchen. Denn die, die die kleine Wohngebietszeitung austragen, freuen sich immer über Süßkram. Nicht nur, weil es eine Anerkennung für ihre Arbeit ist. Annabell und Tessa, Fee, Timo, Annika, Erik und Lena sind sieben Kids, die zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Und die die Anwohner in regelmäßigen Abständen darüber informieren, was los ist in ihrem Wohngebiet. Die älteste im Bunde ist gerade einmal elf Jahre alt.

Die WZR-Kids berichten über ihre Erlebnisse. Quelle: ME

Seit drei Jahren gibt es die „Wanne-Nachrichten“. Damals hatten die heute neunjährige Annabell und ihre Freundin Tessa (11) die Idee dazu. Ein bisschen Langeweile war im Spiel, als sie beschlossen, für ihre unmittelbaren Nachbarn einfach mal aufzuschreiben, was sie erlebt hatten. Zum Beispiel beim Auflesen von Müll auf den Gehwegen ihres Wohngebietes. Das machen die Kids nämlich auch. Auf kopierten A3-Blättern machten die Infos also zunächst im engen Kreis die Runde.

100 A-4-Blätter

So richtig Fahrt aufgenommen hatte die Produktion der „Wanne-Nachrichten“ dann im vergangenen Jahr. Da sollte das Schul- und Heimatfest in Roßwein stattfinden und auch ein Wohngebietsfest. Es gab viel zu erzählen und plötzlich wollten immer mehr Nachbarn die kleine Zeitung aus ihrem Briefkasten holen. Inzwischen kopiert Annabells Mutter Caroline Beier etwa alle zwei Monate um die 100 A-4-Blätter, die dann von den Kindern an genauso viele Haushalte verteilt werden.

Die Wanne-Nachrichten sind echte Handarbeit. Denn mit Computer passiert hier gar nichts. In Schönschrift wird berichtet: Von Erlebnissen wie zuletzt dem Besuch in der Hundeschule, die am Rande des Wohngebietes beheimatet ist. Ausflüge wie diese unternehmen die Kinder regelmäßig gemeinsam. Dass sie sich so gut verstehen und viel Zeit miteinander verbringen, hat auch damit zu tun, dass ihre Familien einen guten Umgang miteinander pflegen. Auf der „Wanne“ passt man aufeinander auf, sagt Jana Hanisch, deren Tochter Lena mit ihren sechs Jahren die jüngste Zeitungsmacherin im Bunde ist. So entstehen Erlebnisse und Geschichten, die die Kinder gern mit der großen Wohngebietsgemeinschaft teilen.

Müll-Sammel-Aktionen werden dokumentiert

Auch Rätsel finden in der kleinen Zeitung Platz, den Geburtstagskindern des Monats wird gratuliert, die Ergebnisse der Müll-Sammel-Aktionen werden dokumentiert: „Wir waren mal wieder auf der Wanne Müll einsammeln. Uns ist aufgefallen, dass es eindeutig weniger Müll ist als das letzte Mal. Das hat uns sehr gefreut“, berichten die Kinder in der Ausgabe für Juli und August.

In den bunten Briefkasten der WZR-Redaktion können die Anwohner auch Anregungen werfen. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Im großen Garten von Annabells Familie steht ein Spielhaus, das die Kinder inzwischen zu ihrer „Redaktion“ umfunktioniert haben. Hier drin entsteht die Vorlage für die Wanne-Nachrichten, die unter anderem Caroline Beier dann Korrektur liest und kopiert. An den Wänden hängen Fotos, und der Schlüssel zum bunt bemalten Briefkasten der Redaktion. Den gibt es auch seit vergangenem Jahr. Damals hatten die Kinder eine Umfrage gestartet zur Geschwindigkeit auf den Straßen des Wohngebietes.

Nachbarn warten auf Neuigkeiten

Mittlerweile warten die Nachbarn regelrecht auf neue Ausgaben der kleinen Zeitung. Die ist natürlich kostenlos. Doch manchmal gibt es Papierspenden oder auch mal einen neuen Toner für den Kopierer. Ganz besonders stolz sind die Kids auf ihre neuen, leuchtend blauen Shirts mit der gelben Aufschrift „WZR“ – Wannne-Zeitung-Redaktion. Und weil sie ja nicht nur Redakteure, sondern auch Austräger sind, gab es unlängst auch die passende blaue Tasche dazu, in der die 100 Zeitungen durchs Wohngebiet transportiert werden können.

Bei Daniel Müller, der für die CDU im Stadtrat sitzt, müssen neuerdings immer zwei Zeitungen eingeworfen werden. Denn er spielt ebenfalls Briefträger und versorgt die Stadtverwaltung auf deren Wunsch mit einem Exemplar der Wanne-Nachrichten. An den Bürgermeister haben die WZR-Kids jetzt auch direkt einen Brief geschrieben: „Wir möchten ein Geländer hier auf der Wanne streichen, das nicht mehr so schön aussieht.“ Wenn’s klappt, gibt’s wieder neuen Stoff für die Wanne-Nachrichten.

Von Manuela Engelmann-Bunk