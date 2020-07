Die ganze Buchwelt hinter einem Roßweiner Minifenster

Roßwein

Sie liest am liebsten Historische Romane, oder auch mal einen guten Krimi. Der Musik wegen, die sie selber in ihrer Freizeit macht, zu wenig, sagt Ute Lomtscher. Dabei sitzt sie seit 20 Jahren quasi an der Quelle. So lange nämlich ist die 52-Jährige nun schon Buchhändlerin in Roßwein. Als ihre Mutter Annelies Richter vor 30 Jahren die Christliche Buchhandlung in der Nossener Straße 17 eröffnete, war diese Entwicklung nicht unbedingt absehbar. „Der Einzelhandel ist ein aussterbendes Modell“, ist Ute Lomtscher heute überzeugt, denn „das muss man ideell sehen und nicht nur als Job“. Trotzdem will sie ihr Geschäft noch 15 Jahre am Leben halten, bis zur Rente eben. Was danach mit Roßweins Christlicher Buchhandlung wird, darüber denkt Ute Lomtscher heute noch nicht nach.

Handwerker wollte sie werden, so wie der Vater, der für seine Polsterei das Haus in der Nossener Straße 17 gekauft hatte und seine fertigen Möbelstücke in dem kleinen Schaufenster präsentierte. Allerdings nur so lange, bis die Mutter am 1. Juni 1990, wie gewünscht zum Kindertag, ihr kleines Geschäft hinter dem winzigen Schaufenster eröffnete und von da an Bücher darin zu sehen waren. Zuvor hatte die Lehrerin jahrelang einen Büchertisch in der Kirchgemeinde gestaltet. Die christlichen Inhalte, viele Kinderbücher, aber auch Romane gab es nun bei ihr in der Nossener Straße.

Heute sieht es in dem kleinen Ladenlokal fast noch genauso aus wie vor 30 Jahren. Ute Lomtscher wollte sich zur Fotografin ausbilden lassen. Weil daraus nichts wurde, ging sie bei Wilfried May in die Buchbinderlehre. Ein halbes Jahr arbeitete sie in ihrem Beruf. „Dann war ich erst einmal mit meinen Kindern beschäftigt“, sagt sie und lacht. Später hat sie die Kirchkasse in Mochau übernommen, wo sie mit der Familie auf einem großen Vierseithof lebt. Als die Mutter mit 60 Jahren im Laden aufhören will, kommt Ute Lomtscher ins Spiel. Den Laden aufgeben wollte die Familie nicht, inzwischen gab es auch Stammkundschaft, die gerade wegen der speziellen Inhalte nach Roßwein gefunden hatte. Das ist auch der Grund, warum Ute Lomtscher inhaltlich im Wesentlichen genauso weiter gemacht hat. Etwa die Hälfte der Kundschaft kommt von auswärts. „Von Roßwein allein könnte ich nicht leben.“

Die Mutter lernte sie an und zog sich dann schnell zurück. „Learning by doing war das für mich“, erinnert sich die 52-Jährige. Ute Lomtscher ist keine typische Verkäuferin. „Ich brauche immer jemanden, der mich an die Hand nimmt, mir einen Schubs gibt“, sagt sie mit Blick auf etwa die Buchlesungen, die sie einmal im Jahr organisiert oder andere kleine extra Aktionen. Geschäftliches Selbstbewusstsein musste sie erst entwickeln. Denn Konkurrenz zur anderen Buchhandlung in der Stadt, die vor neun Jahren ihre Türen schloss, wollte sie nie sein.

Heute ist sie Roßweins einzige Anlaufstelle für Bücher vor Ort. Vor allem wenn sie etwas verschenken wollen, kaufen die Roßweiner bei ihr. Ganz selten kommt jemand nur zum Stöbern. Am Leben halten kann sie das kleine Geschäft auch dank mehrerer Standbeine: Schulbuchverkauf, Versandbuchhandel, DPD-Paketshop. Über ihren Webshop kann jeder online bestellen und wird beliefert, gerade in Corona-Zeiten hat sie das ausgezahlt. Service schreibt Ute Lomtscher groß, sie hegt und pflegt ihre Kundschaft, auch die Paketempfänger. Als kurz vor dem Corona-Logdown Pakete zurückgeschickt werden sollten, die nicht abgeholt waren, hat sich Ute Lomtscher selbst auf den Weg durch Roßwein gemacht und die Zustellung übernommen.

Ihren Ladenaufzugeben, darüber hat sie noch nicht nachgedacht. „Ich habe auch keine Alternative.“ Ein Standortwechsel innerhalb von Roßwein kommt für sie eben so wenig in Frage, auch wenn sie darüber schon nachgedacht hat. Genauso wenig eine Erweiterung des Geschäfts: „Eine solche Investition bringt mir auch keinen Kunden zusätzlich“, sagt sie. Und so bleibt der kleine Buchladen den Roßweinern so erhalten wie er ist. Zumindest 15 Jahre lang.

