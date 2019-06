Großweitzschen

Montagmorgen 8.50 Uhr, Frühstückspause an der Grundschule Großweitzschen – für Marlies Burkert die bewegteste Zeit der Woche in der Gemeindebibliothek, die in einem früheren Klassenraum im Erdgeschoss untergebracht ist.

„Die Kinder haben nur in dieser Pause Zeit, etwas zu entleihen. Sie essen, leihen und machen noch etwas Pause bis es weitergeht“, berichtet die Bibliothekarin. Von 8.30 bis 11.30 Uhr ist an diesem Tag geöffnet, dazu dienstags von 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr.

Montag stärkster Tag

„Montag ist der stärkste Tag. Nach dem Wochenende nehmen die Kinder neue Sachen mit. Am Dienstag kommen auch Schüler, am Sonnabend dann Eltern und Familien“, weiß Marlies Burkert. Als die Mockritzer Dorfbibliothek vor zehn Jahren schloss, hatte sie deren Sonnabend-Ausleihe nach Großweitzschen übernommen, wo zuvor nur am Montag und Dienstag entliehen werden konnte.

„Für die, die arbeiten gehen, war das schwierig. Mit der Schließung in Mockritz kam die Frage auf, wie wir diese Leser behalten können“, erzählt die 63-Jährige. So kam es zur neuen Öffnungszeit von 9 bis 10.30 Uhr, die seither rege genutzt wird. Nur zwei Ausnahmen gibt es: Am Ostersonnabend bleibt die Bibliothek geschlossen und in allen Schulferien.

Umzug aus dem Keller nach oben

Seit Marlies Burkert 2005 die Bibliothek übernahm hat sich jedoch noch einiges mehr geändert. „Damals war die Bibliothek noch im Keller, das war kein schöner Raum. Ich habe dann bei der Gemeinde angefragt, ob ich nach oben ziehen darf. Nach zwei Jahren war es soweit. Ich bin dem damaligen Bürgermeister Frank Noack noch immer dankbar, dass er das ermöglicht hat. Hier ist es hell und es gibt eine Heizung“, sagt Burkert.

Seither erfüllt sie ihre Aufgabe mit einer großen inneren Zufriedenheit, wie sie sagt. „Ich war vorher nach einem Unfall lange zeit krank zu Hause und brauchte eine neue Aufgabe. Im Gemeindeblatt stand die Anzeige, dass Jemand gesucht wurde und ich habe die Stelle bekommen“, erzählt die gelernte Fachverkäuferin für Sport-, Spiel- und Freizeitwaren, die schon immer ein großes Interesse für Bücher pflegte.

Regelmäßig neue Medien

„Jeder Tag hier ist wieder neu. Ich will immer wieder einen Anreiz schaffen, neben den ganzen neuen Medien für die Kinder interessant zu sein“, beschreibt sie ihre Freude am Ehrenamt. Dafür legt sie sich regelmäßig ins Zeug.

Zwar werden vier Mal pro Jahr Teile des Bestandes durch die Kreisergänzungsbibliothek Hainichen (KEB) ausgetauscht. Dennoch fährt sie auch zwischendurch mal nach Hainichen, um Medien aufzufüllen. „Wenn im Vierteljahr im Regal nur ein und dasselbe zu sehen ist, wird es langweilig und das darf nicht sein“, sagt Marlies Burkert.

Schnupperstunde für Nachwuchs

Die Kinder und Familien danken es ihr mit regelmäßigen Besuchen und Ausleihen, auch wenn sie sich immer über neue Nutzer freut. „Gemessen an der Einwohnerzahl könnten noch mehr Leute kommen, aber ich messe immer im Vergleich zum Vorjahr und da bleiben die Zahlen konstant“, sagt sie. „Der Jahresbeitrag beträgt nur einen Euro. Dafür können sie mitnehmen, was ihr Herz begehrt“, wirbt sie um neue Leser.

Um schon den jüngsten Nachwuchs anzulocken, bietet Marlies Burkert außerhalb der Ferien an jedem ersten Freitag im Monat von 13 bis 14 Uhr eine Schnupperstunde für Leser und Nicht-Leser aus dem Hort an. Dann haben sie Zeit, die Regale zu durchstöbern. Kommen die Kinder dann später in die Schule, kennen sie die Bibliothek und Marlies Burkert schon.

Von Sebastian Fink