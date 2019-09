Die gute Seele vom Döbelner Hauptbahnhof geht in den Ruhestand

Döbeln

Auf diesen 15. September hat sich Hannelore John schon einige Jahre gefreut. Doch nun graut ihr auch ein wenig davor. Am Sonntag, den 15. September, wird die 63-Jährige zum letzten Mal ihre Bahnreiseagentur im Döbelner Hauptbahnhof öffnen und Fahrkarten verkaufen. Genau das hat sie seit 47 Jahren ihr ganzes Berufsleben lang getan. Hannelore John ist eine Institution in Döbeln und ihr Name ist untrennbar mit dem Döbelner Hauptbahnhof verbunden.

Unter den Kunden hat sich schon herumgesprochen, dass Hannelore John aufhören wird. Pralinen, Kaffee, Blumen und Wein stapeln sich im Nebenraum ihres Reisezentrums. An der Wand hängen Schülerwandzeitungen mit einem Dankeschön für die Hilfe bei der Planung von Klassenfahrten und Kindergartenausflügen. „Ich werde meine Kunden vermissen. Ich habe meine Arbeit in den 47 Jahren immer gern gemacht“, sagt sie ein bisschen wehmütig. Doch die Arbeit, besonders die als Selbstständige in den letzten 14 Jahren, schlauchte auch. Sechs Tage die Woche war sie im Bahnhof für die Fahrgäste und ihre Anliegen da. Mehr als mal eine Woche Urlaub gönnte sie sich kaum. So gesehen, freut sie sich auf den Ruhestand. „Ich habe aber noch gar keine Pläne, was ich dann alles machen werde“, sagt die zweifache Mutter und fünffache Großmutter.

Nach dauerhafter Sechs-Tage-Woche und wenig Urlaub freut sich Hannelore John auf den Ruhestand. Der beginnt im Oktober. Am 15. September schließt sie ihre Bahnagentur zum letzten mal auf. Quelle: Sven Bartsch

1972 beginnt Hannelore John eine Ausbildung bei der Deutschen Reichsbahn im Döbelner Hauptbahnhof. Eigentlich wollte sie Konditorin werden oder Ziergärtnerin. Doch die Ausbildung bei der Eisenbahn entpuppt sich als Volltreffer in ihrem Leben. Sie durchläuft alle Bereiche. Doch im Fahrkartenverkauf gefällt es ihr am besten. So wird der Fahrkartenschalter im Döbelner Hauptbahnhof nach der Ausbildung nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Berufung.

Erinnerung an Hochbetrieb

„Besonders spannend fand ich es, den Rentnern, die zu DDR-Zeiten in den Westen reisen durften, die Verbindungen herauszusuchen. Im Pass wurde vorgeschrieben, welchen Grenzübergang sie nutzen mussten. Doch sie wollten nicht nur die Verwandten ersten Grades in Hannover besuchen, sondern auch noch andere Verwandte in Stuttgart. Das alles rauszusuchen, hat mir damals riesig Spaß gemacht.“ Am Auslandsschalter sucht sie auch Zugverbindungen nach Ungarn, Bulgarien oder Rumänien für die Fahrgäste heraus. Sie kommt dabei ins Schwärmen. Denn damals herrschte im Döbelner Hauptbahnhof zwischen 4 und 23 Uhr jeden Tag Hochbetrieb und so lange waren auch die Fahrkartenschalter besetzt. Sie erinnert sich an die Bahnhofskneipe, den Kiosk. An den Duft, der zum Fahrkartenschalter zog, wenn am Kiosk frische Pfannkuchen angeliefert wurden.

Im Döbelner Hauptbahnhof ist in den meisten Räumen die Zeit stehen geblieben. Selbst die Gardinen hängen und die alte Technik steht noch wie vor 40 Jahren. Quelle: Sven Bartsch

Heute riecht der Bahnhof nach Klo. Zum Glück legt sich vom Pizza-Service im Eingangsbereich ein angenehmerer Duft darüber. Außer ihrem Reisezentrum und dem Pizza-Service ist das Erdgeschoss verwaist und sieht der Bahnhof vergammelt aus. In den ungenutzten Räumen vergilbte Tapete, dreckige Gardinen – alles atmet den düsteren Charme der DDR. Es sieht aus, als sei vor 40 Jahren das letzte Mal renoviert worden. Oben nutzt die Bahn noch ein paar Büros. Ansonsten ist der stolze Döbelner Hauptbahnhof ein Immobilienbesitz, für den sich seine Eigentümer wenig interessieren.

Dieser Verfall des Hauptbahnhofes ärgert Hannelore John. „Ich wünschte mir, dass hier irgendwann wieder Glanz und pralles Leben in die Bude kommen“, sagt sie. Der Niedergang des Bahnhofs begann in der Wendezeit. „Jeder hatte plötzlich ein Auto. Von heute auf morgen ging der Betrieb hier zurück. Immer weniger Leute, immer mehr Technik. Der Bahnhof leerte sich. Sein Verfall begann“, schildert sie. Irgendwann verkaufte die Bahn hunderte Bahnhöfe im Paket an Immobilienfirmen, die wie schon die Bahn vorher, auch bloß nichts investierten.

Sprung in die Selbstständigkeit

Bis 2005 ist Hannelore John Bahnangestellte. Dann muss sie sich entscheiden: Versetzung nach Frankfurt oder München oder den Fahrkartenverkauf in Döbeln als selbstständige Agentur weiterführen. Gerade sind sie und ihr Mann Andreas ins eigene kleine Häuschen gezogen. „Ich wollte auf keinen Fall weg und so nahm ich die Selbstständigkeit auf mich“, sagt sie. Sechs Tage die Woche öffnet sie ihre Fahrkartenagentur im Hauptbahnhof. Montags von 8.15 Uhr bis 13 Uhr. Der Montagnachmittag gehört den Enkeln. Dienstag bis Freitag berät sie von 8.15 Uhr bis 18 Uhr die Kunden. Sonntags kaufen die Schüler ihre Schülerwochenkarten. Und weil die erst nachmittags kommen, ist der Schalter von 12.15 bis 18 Uhr geöffnet. Früher hatte sie sogar bis 19 Uhr offen. Da fuhr um 18.56 Uhr noch ein Zug von Chemnitz über Döbeln nach Berlin. „Doch die Bahn hat ja das alles platt gemacht und nicht nur Döbeln, sondern auch Chemnitz vom überregionalen Bahnverkehr abgeschnitten“, sagt sie verärgert. Im Bahnhof ist es mittlerweile einsam. Zum Glück gibt es die Mädels vom Pizzaservice. Sonst wäre es abends unheimlich.

MRB will eigenes Personal einsetzen

Auch einen Raubüberfall erlebte Hannelore John. 2017 springt ein Maskierter am helllichten Tag über ihren Verkaufstresen und klaut ihre Tageseinnahmen. „Eine Schulklasse hatte gerade bar bezahlt.“ Auf dem Verlust blieb sie sitzen. Der Täter bis heute wurde nicht gefasst.

Wenn Hannelore John am 15. September ihre Reiseagentur im Hauptbahnhof zuschließt, nimmt sie sich danach noch zwei Wochen Zeit, um die Räume mit Ehemann und den beiden Söhnen zu entrümpeln und die Tapeten abzureisen. Ab Oktober ist sie Rentnerin.

Die Mitteldeutsche Regionalbahn (MRB) hat angekündigt, die Fahrkartenagentur im Döbelner Hauptbahnhof mit eigenem Personal fortzuführen. Wahrscheinlich wird zunächst renoviert und noch vor Jahresende neu eröffnet. Hannelore John ist darüber erleichtert. So haben ihre Kunden auch weiter einen Ansprechpartner und Beratungspunkt im Hauptbahnhof Döbeln.

Kommentar: Ein Denkmal für miese Bahnpolitik Im nächsten Jahr wird der Döbelner Hauptbahnhof 150 Jahre alt. Das die Besitzer der denkmalgeschützten Immobilie davon eine Ahnung haben, ist zu bezweifeln. Es wird ihnen auch glatt am unteren Rücken vorbeigehen. Denn seit die Bahn privatisiert wurde, geht es auch mit dem stolzen Döbelner Hauptbahnhof bergab. Er ist ein Denkmal mieser Verkehrspolitik der Bundesregierung. Immerhin am Döbelner Hauptbahnhof fahren noch Züge. Auch wenn die Bahnhofshalle Reisende alles andere als einlädt. Anderen Orten mit Gammelbahnhof geht es noch schlimmer. Da gammeln auch die Schienen. Trotzdem: Seit der Hauptbahnhof Döbeln im Paket mit 120 Bahnhöfen von der Deutschen Bahn an irgendwelche Immobilienunternehmen verramscht wurde, verkommt er zur Schrottimmobilie. Ein paar Büros in den oberen Etagen nutzt die Bahn noch. Die Reiseagentur von Hannelore John und ein Pizza-Lieferservice halten in der Bahnhofshalle die Stellung. Rundherum um das Gebäude ist der Taubendreck nicht zu übersehen. Das längst geschlossene Bahnhofsklo stinkt, besonders bei Wetterwechsel, vor sich hin. Vor 150 Jahren als stolzes Zeichen für den regionalen Aufschwung mit der Bahnstrecke errichtet, ist der Döbelner Hauptbahnhof heute ein Lehrbeispiel dafür, wie Immobilienbesitzer ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. „Eigentum verpflichtet“. Von wegen. Da werden Bahnhöfe im Paket gekauft, um dann weder entwickelt und schon gar nicht ordentlich erhalten zu werden. Das ist frustrierend. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer