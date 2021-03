Die neue Döbelner Brücke – ein Schildbürgerstreich?

Döbeln

Die Lärmschutzwand steht und auch das in freundlichem Petrol gehaltene Geländer auf beiden Seiten der neuen Schillerstraßenbrücke ist inzwischen angebracht. Was noch fehlt, ist der Asphalt. Vom beauftragten Unternehmen gäbe es noch keine Informationen, wann die Fertigstellung der Döbelner Brücke vorgesehen ist, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Nachfrage. Das Asphaltwerk pausiert jahreszeitlich bedingt.

Geländer und Lärmschutz sind fertig. Quelle: Sven Bartsch

Und auch für die noch erforderlichen Markierungsarbeiten ist es bislang schlichtweg zu kalt gewesen. Gearbeitet wird dennoch an der Fertigstellung, es gibt genug Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen. So sind gerade die Masten für die Straßenbeleuchtung aufgestellt worden, anschließend kann die Beleuchtung installiert werden. Im Uferbereich wird die Böschung profiliert. Und die neuen Grundstücksgrenzen zum Unternehmen Kurz Typofol werden jetzt hergestellt, es wird ein Zaun errichtet und gepflastert. Das Unternehmen hatte für den Brückenbau Teilflächen seines Betriebsgeländes zur Verfügung gestellt.

Mehr Emission, neue Staufallen

Noch im Frühling könnte dann der Verkehr endlich rollen über die neue Brücke, über die in Döbeln seit Jahrzehnten gesprochen wird. Sie soll der Entlastung des Verkehrs in der Innenstadt dienen. Genau das zweifelt etwa Olaf Teichgräber an. Der Döbelner bezeichnet die neue Brücke, die das Zentrum entlasten soll, als Schildbürgerstreich. „Ich kann aber keine Entlastung erkennen“, sagt er. Dass Fahrzeuge, die aus Richtung Pommlitz, Döbeln-Ost und Döbeln-Nord kommen und in Richtung Welwel, Gymnasium, Landratsamt oder auch in Richtung Roßwein möchten, erst in die Stadt müssen, durch den Kreisverkehr, auf die Wappenhenschstraße, um dann auf die Sörmitzer Straße und über die neue Brücke zu fahren, ist seiner Auffassung nach keine Entlastung. Im Gegenteil: Weil von der Schillerstraße aus dann ja auch nicht mehr links auf die Straße des Friedens abgebogen werden darf, müssen diese Fahrzeuge „über die Kauflandkreuzung, Muldenstraße, Roßweiner Straße, Straße des Friedens fahren. Ein Umweg von mehreren 100 Metern mit Stillstand an der Ampelkreuzung Kaufland und demzufolge auch mehr Schadstoffausstoß.“ Schlimmer noch werde es für den Lkw-Verkehr, der sich auf beschriebenem Weg schlängeln müsste, der teilweise keinen Gegenverkehr zulasse und zur neuen Staufalle werde.

Döbeln hat wenig Durchgangsverkehr

Stadtsprecher Thomas Mettcher ordnet die genannten Probleme ein. Der neue Weg über die Schillerstraßenbrücke müsse nicht zwangsläufig gewählt werden. Er stelle vielmehr eine zusätzliche Möglichkeit für den Verkehrsfluss dar. Und hierin liege auch der Gedanke der Entlastung. „Grundsätzlich angedacht war, den Flaschenhals Oberbrücke als einzige Möglichkeit der Überfahrt zu entlasten.“ Und das vor allem auch in Situationen, wenn diese Verbindung aufgrund eines Unfalls etwa oder auch bei Hochwasser wegfalle. Und er weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Schillerstraßenbrücke nicht als Umgehungsstraße konzipiert wurde. Neben einer zusätzlichen Möglichkeit der Verbindung zwischen den Stadtteilen sei es auch darum gegangen, den Bereich Krankenhaus, Gymnasium, Landratsamt besser zu erschließen. Die Stadt vom „Durchgangsverkehr“ zu entlasten, sei nicht der Ansatz gewesen, da es in Döbeln nur wenig Durchgangsverkehr gebe. „Wer durch Döbeln fährt, will in der Regel etwas in der Stadt“, so Mettcher. Das hätten diverse Erhebungen ergeben.

Olaf Teichgräbers Kritik an der neuen Verkehrsführung für Fahrzeuge, die aus Richtung Stadt kommen, um etwa zum Gymnasium zu kommen, hat Bestand. „60 Meter vor dem Ziel werden Fahrzeugführer genötigt, einen Umweg von zirka 500 Metern zu fahren, um damit die Emissionswerte in die Höhe zu treiben.“ Für diese neue Verkehrsführung hat sich die Stadt vor allem zugunsten der Sicherheit für Fußgänger im Bereich Straße des Friedens entschieden.

Von Manuela Engelmann-Bunk