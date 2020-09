Die vorläufig letzten Förder-Euro rollen fürs Leadergebiet Sachsenkreuz+

Waldheim/Hartha/Leisnig

Zum letzten Mal in der Förderperiode 2014 bis 2020 gab es für das Leader-Gebiet SachsenKreuz + Fördermittel zu verteilen. Wer wie viel Geld bekommt, darüber befand das Entscheidungsgremium unlängst im Harthaer Rathaussaal. Mit dem letzten Aufruf vom Mai dieses Jahres stand ein Volumen von 350 000 Euro zur Verfügung.

Es hätte doppelt so viel Geld sein können

Es konnten Vorhaben für die Verbesserung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Rad-, Fuß- und Wanderwegen sowie von Dorfplätzen und für die Sanierung von ortsbildprägenden Gebäuden und Parkanlagen eingereicht werden. Insgesamt 13 Vorhaben mit einem Fördervolumen 684 487 Euro waren bis zum 26. Juli eingereicht worden. Wegen des begrenzten Budgets konnte das Entscheidungsgremium nur acht davon für eine Förderung auswählen. Dazu zählen sechs denkmalgeschützte, ortsbildprägende Objekte, die saniert und restauriert werden sollen. Dabei handelt es sich um öffentliche Objekte wie die Leichenhalle und die Pestalozzischule in Hartha. Auch Teile des Kirchhofes in Knobelsdorf, der Innenhof des ehemaligen Gasthofes in Ziegra, die Fassade eines privaten Wohn- und Geschäftshauses in Leisnig und die Fassade und Zuwegung einer Mühle in Strocken sind für eine Sanierung ausgewählt. Kommunale Infrastruktur wird ebenfalls weiterentwickelt. So soll ein überdachter Fahrradständer mit E-Bike-Ladestation für Pendler am Bahnhof Westewitz entstehen. Die Kriebethaler können sich darüber freuen, dass die Niethammerstraße in ihrem Ort grundhaft erneuert wird.

Anzeige

Unklar ist, wie es weiter geht

„Unklar ist derzeit, wann und unter welchen Voraussetzungen die Leader-Förderung weitergeht“, so Kerstin Fiedler vom Regionalmanagement, das weiterhin ansprechbar ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Bereits im Vorfeld ging es bei einem schriftlichen Abstimmungsverfahren um eingereichte Kleinprojekte. Auch diesmal konnten sich Vereine um eine Förderung bemühen. Die Antragsteller waren unter anderen Sport-, Heimat- und Feuerwehrvereine aus Lichtenau, Waldheim, Geringswalde, Hartha und Leisnig. Insgesamt elf Kleinvorhaben mit einem angefragten Fördervolumen von 68 762 Euro standen zur Debatte. Da nur noch 53 615 Euro aus dem Regionalbudget zur Verfügung stehen, bewerteten die Mitglieder des Entscheidungsgremiums die Kleinprojekte und trafen eine Auswahl.

Auch kleine Projekte bedacht

Insgesamt acht Kleinprojekte erhalten finanzielle Unterstützung aus dem Regionalbudget. So soll unter anderen ein Rastplatz für Radfahrer und Wanderer nahe dem Bahnhof in Hartha entstehen. In Gersdorf soll eine überdachte Sitzgruppe aufgestellt werden. Zudem sollen Gebäude und Sporteinrichtungen in Leisnig und Hartha profitieren. Arbeiten an der Beleuchtung, der Elektrik und an den Dächern sind geplant, eine erweiterte Nutzung der Gebäude ist vorgesehen. Andere Vereine erhalten Geld, um ihre öffentlichen Präsenz und ihre Ausstattung für Veranstaltungen zu verbessern. Die Vereine müssen bereits bis Mitte Oktober ihre Kleinprojekte umgesetzt haben, denn die Mittel stehen nur dieses Jahr zur Verfügung.

Das erste Vorhaben mit Mitteln aus dem Regionalbudget wurde in der Gemeinde Kriebstein bereits umgesetzt. Der Verein Centro Arte Monte Onore (CAMO e.V.) hat mit Mitteln aus dem Regionalbudget des Leader-Gebietes SachsenKreuz+ Teile des ehemaligen Schlossparkes in Ehrenberg umgestaltet und weiterentwickelt. Mit der Veranstaltung „Metamorphose und Mozart im Park“ ist das Ergebnis bereits gefeiert worden.

Von daz