Die wilden Widder von Kriebstein – hat es sich bald ausgemuffelt?

Heimisch sind Mufflons eigentlich in bergigeren Gegenden. Aber die in der Sozialistischen Einheitspartei der DDR (SED) bei den höheren Genossen verbreitete Jagdleidenschaft brachte die Wildschafe auch in unsere Breiten. Beispielsweise in das Gebiet in und um die Gemeinde Kriebstein. Um die 100 Tiere sollen das sein. Auch bei Waldheim gibt es ein Rudel. Da ganz Sachsen Wolfserwartungsland ist, sind die Stunden der Muffel aber gezählt.

Neues Wild für die Parteijagd

„Die Muffel, die es bei uns im Forstbezirk gibt, gehen auf eine Ansiedlung im Bereich Schönborn-Dreiwerden um das Jahr 1970 zurück“, sagt Bernd Ranft, Leiter des Forstbezirks Chemnitz, zu dem das Gebiet der Gemeinde Kriebstein gehört. „Die Muffel waren dafür gedacht, den Wert der Jagd für höhere Funktionäre der damals herrschenden Partei aufzuwerten.“ Einen ähnlichen Hintergrund hatte die Ansiedlung im Töpelwinkel, Ursprung des Waldheimer Rudels.

Muffel sind leichte Beute

Die männlichen Schafe heißen Widder und nur sie tragen das imposante Gehörn, das waidmännisch Schnecke heißt und eine beliebte Trophäe ist. Aber nicht nur Büchsengeschosse beenden das Leben einiger Wildschafe. Den Muffel-Bestand um Königshain bei Görlitz dezimierte der Wolf ganz erheblich. „Die Tiere haben ein anderes Fluchtverhalten als heimisches Wild. Dadurch sind sie für Wölfe eine leichtere Beute“, erläutert Bernd Ranft.

Zwei Widder auf einem Feld in der Region Kriebstein. Quelle: privat

In ihrer bergigen Heimat rennen die Wildschafe bei Gefahr auf Felsvorsprünge und bringen sich so in Sicherheit. Das bringt natürlich in unseren Breiten keine Punkte. Scheu sind die Tiere allemal. Landwirte berichten, dass sie zwar mit ihren Maschinen ziemlich nah an sie heranfahren können, aber wenn sich ihnen ein Mensch zu Fuß nähert, hauen sie schnell ab. In der Landwirtschaft machen die Muffel Schaden. Aber auch im Wald. „Sie fressen Triebe und schälen Bäume. Außerdem kommt es zu Schlagschäden, wenn die Widder ihre Gehörne gegen Bäume schlagen“, sagt der Forstbezirksleiter. „Darum wird das Muffelwild auch bejagt.“

Muffelschafe auf einem Feld in der Region Kriebstein. Quelle: privat

Und wie ist das nun mit dem Wolf um Kriebstein? „Im Jahr 2021 gingen bislang keine Meldungen über Wolfshinweise aus den Gemeinden Waldheim und Kriebstein ein. Zuletzt konnte im Frühjahr 2020 nördlich von Waldheim ein durchziehender Jungwolf sicher nachgewiesen werden. Zuvor gab es im Frühjahr 2019 vereinzelte Sichtungsmeldungen zwischen Waldheim und Kriebstein. Der Fachstelle Wolf sind keine sesshaften Wölfe in dieser Region bekannt“, informiert Falk Hofer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), auf Nachfrage von lvz.de. Beim LfULG ist die Fachstelle Wolf des Freistaates Sachsen angesiedelt.

Wolf rückt näher

Bislang keine Wolfshinweise um Kriebstein – also Entwarnung für die Wildschafe? Mitnichten. Das geht aus folgender Warnung der Fachstelle Wolf hervor: „Da in ganz Sachsen mit der Anwesenheit von Wölfen gerechnet werden muss, rät die Fachstelle Wolf insbesondere Haltern von Schafen, Ziegen und Gatterwild auf einen wirksamen Herdenschutz zu achten sowie die Schutzmaßnahmen regelmäßig auf Schwachstellen zu überprüfen.“ Zudem hat ein Wolf in der Region Döbeln bereits ein Nutztier gerissen, wie die Fachstelle mitteilt. Das war im April bei Ostrau. Im Februar zeigte sich ein Wolf in Arnsdorf (Striegistal), das nicht weit von der Gemeinde Kriebstein entfernt ist.

Von Dirk Wurzel