Dieb schlägt am helllichten Tag Autoscheibe in Döbeln ein

In Döbeln hat am Donnerstag am helllichten Tag ein bisher Unbekannter die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, um sich eine Handtasche unter den Nagel zu reißen. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag.

Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall gegen 15.15 Uhr in der Bahnhofstraße zugetragen haben. „Ein Zeuge hatte den Täter noch flüchten gesehen. In der Tasche befanden sich ein Portemonnaie mit Ausweisen, ein Laptop und persönliche Gegenstände“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Der Wert der Beute soll sich auf rund 1.500 Euro belaufen, der Sachschaden schlägt mit etwa 500 Euro zu Buche.

