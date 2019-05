Nossen

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag eine unbekannte Anzahl an Schuhen aus dem Laderaum eines Sattelaufliegers gestohlen, der sich auf einem Parkplatz eines Autohofes an der Straße Im Industriegebiet befand. Um Zugang zur Ware zu bekommen, zerstörten die Täter die Plombe der Hecktür. An drei weiteren Anhängern schlitzten die Unbekannten Planen auf, offenbar um die Ladung zu prüfen. Dabei wurde jedoch nichts entwendet, wie die Polizei mitteilte. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Von heh