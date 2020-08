Döbeln

Unbemerkt gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Roßweiner Straße und hebelten anschließend die Türen zweier Wohnungen auf. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und in der Nacht zu Sonnabend, 1 Uhr. Aus einer der Mietwohnung entwendeten die Einbrecher etwa 200 Euro Bargeld. Ob die Täter auch in der anderen Wohnung Beute gemacht haben, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich in Summe auf wenige hundert Euro.

Von DAZ