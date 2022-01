Döbeln

Mit seinem Rucksack voller gestohlener Süßigkeiten kam in der Nacht zum Mittwoch ein 23-jähriger Döbelner nicht weit. Er hatte kurz zuvor mit einer weiteren unbekannten Person den Automaten auf dem Bahnhof Döbeln geplündert. Dabei wurden sie allerdings von einem Bahnmitarbeiter beobachtet. Dieser informierte die Bundespolizei Leipzig. Nur wenige Minuten später stellte eine Streife des Polizeireviers Döbeln den 23-Jährigen und übergab diesen an die Bundespolizei. Die Suche nach der zweiten Person in der näheren Umgebung unterstützte ein Hubschrauber der Bundespolizei, der zu diesem Zeitpunkt in der Nähe im Einsatz war. Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den polizeibekannten 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Beamten stellten auch die Süßigkeiten sicher.

Von daz