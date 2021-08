Diebe stehlen Fahrzeuge und Zinkwanne in Döbeln

Döbeln

Einen Transporter für 70000 Euro stahlen Unbekannte am Montagmorgen in Döbeln. Der drei Jahre alte Fiat war an der Waldheimer Straße ordentlich abgestellt worden, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit. Das gestohlene Fahrzeug hat Sonderanbauten wie zum Beispiel eine Wechselverkehrszeichenanlage für Begleitfahrzeuge zur Absicherung von Schwerlasttransporten und mehrere orangefarbene Rundumleuchten. Die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall führt die Soko Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen.

In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter die Sattelkammer an einer Pferdekoppel an der Siedlungsstraße auf. Zudem beschädigten sie ein Zaunsfeld, welches unmittelbar in der Nähe der Sattelkammer stand. Ein hinter der Sattelkammer abgestelltes Crossmotorrad sowie zwei Kettensägen stahlen die Diebe ebenso wie die Zinkbadewanne, die sich auf der Pferdekoppel befand. Diese Diebstähle haben sich im Zeitraum vom 22. August bis Sonntag ereignet, sagt die Polizei.

Von daz