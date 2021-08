Diebe stehlen Radlader in Leisnig

Leisnig/Beiersdorf

Gewaltsam verschafften sich in der Nacht zum Sonnabend unbekannte Täter Zutritt auf ein umfriedetes Firmengelände im Leisniger Ortsteil Beiersdorf. Offenbar zielgerichtet liefen die Einbrecher in eine Halle, stahlen aus dieser einen Radlader vom Typ „Weidemann 1370“ sowie zwei dazugehörige Aufsätze. Außerdem ließen sie aus einem weiteren Gebäude auf dem Areal einen Kärcher mitgehen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehr als 19 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen 1.30 und 5 Uhr am Sonnabend.

Von daz/obü