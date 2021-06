Diebe stehlen Simson-Moped aus Garage in Roßwein

Roßwein

Unbekannte Täter haben aus einer Roßweiner Garage ein Moped vom Typ Simson S 51 gestohlen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Garage an der Haßlauer Straße. In der weiteren Folge entwendeten sie daraus eine blaue Simson S 51. Das Moped mit einem Zeitwert von etwa 1 500 Euro ist inzwischen zur Fahndung ausgeschrieben. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 16. Mai, 18 Uhr und dem 2. Juni, 6.10 Uhr.

Von daz/obü