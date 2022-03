Diebe stehlen in Döbeln Mountainbike und Fernseher aus Keller

Döbeln/Nossen

Unbekannte Diebe gelangten, ohne einen Sachschaden zu verursachen, in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Meißener Straße in Döbeln und entwendeten daraus ein rotes Mountainbike, ein Fernsehgerät sowie Werkzeug. Der Stehlschaden beträgt geschätzte 2500 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Die Tatzeit liegt zwischen dem vergangenen Mittwoch, 15 Uhr und Freitag, 17.30 Uhr.

Reserverad gestohlen

Von einem auf dem Autohof im Nossener Ortsteil Neubodenbach abgestellten ungarischen Lkw stahlen Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend das Reserverad. Zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Angaben vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Sonnabend, 6 Uhr.

Von daz/obü