Diebstahl in Waldheim: War es der Lehrling?

Waldheim/Döbeln

Der Musterlehrling war er offenbar nicht. Fehlte in der Berufsschule, fehlte im Ausbildungsbetrieb. Am Ende zog dieser die Notbremse und kündigte dem jungen Mann. Aber hat er auch die Handkasse des Betriebes im Waldheimer Gewerbegebiet leer gemacht?

Gericht erlässt Strafbefehl

Ja, meint die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Sie hatte bei Gericht einen Strafbefehl wegen Diebstahls gegen den nunmehr 21-Jährigen beantragt und das Gericht hatte diesen auch erlassen, den Geringswalder so zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber der junge Mann legte Einspruch ein und kämpfte nun im Amtsgericht Döbeln mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Gumprich, gegen den Tatvorwurf.

Jugendrichterin verhandelt

Demnach habe er am 16. August 2019 zwischen 12 und 16 Uhr 1200 Euro aus der Handkasse der Firma genommen. Diese lagen in einer unverschlossenen Geldkassette aus Stahlblech. „Mein Mandant weist die Tatvorwürfe zurück, sagt aber sonst nix weiter“, sagte Rechtsanwalt Gumprich. Also stieg Jugendrichterin Marion Zöllner in die Beweisaufnahme ein. Sie war zuständig, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch unter 21 Jahre alt und damit Heranwachsender war.

Zeugin lässt Schlüssel stecken

„Er hatte gesehen, das Geld in der Kassette war. Ich hatte ihm 20 Euro gewechselt“, sagte eine Zeugin aus der Buchhaltung aus. Die Endvierzigerin schilderte, wie sie als Urlaubsvertretung die Kasse von ihrer Kollegin übernommen und erstmal Kassensturz gemacht habe. Der 16. August 2019 war ein Freitag. An diesem Tag hatte die Frau die Kasse unverschlossen im Schrank gelassen, war dann mal für fünf Minuten aus dem Büro gegangen. „Als ich wiederkam, stand der Angeklagte im Büro. Er sagte, dass er früher geht“, schilderte sie eine aus ihrer Sicht merkwürdige Begegnung. Dass sie an diesem Tage den Schlüssel an der Kassette habe stecken lassen, bezeichnete die Zeugin als „meinen großen Fehler“. Viele andere Kollegen seien an diesem Freitag auch nicht da gewesen, es war Urlaubszeit. „Wir waren allein auf der Etage“, so die Zeugin.

Chef kassiert Kasse

Der Geschäftsführer der Firma schilderte, wie er den Azubi zur Rede gestellt habe und dieser den Diebstahl abgestritten habe. „Aber für die Damen im Büro lege ich meine Hand ins Feuer“, sagte er über die Buchhalterinnen, die zumindest theoretisch auch als Täterinnen in Frage kommen. Der Chef stellte seinem ehemaligen Lehrling am Zeugentisch ein denkbar schlechtes Zeugnis aus, sprach von Lügen und Fehlzeiten. „Am Ende machte er den Eindruck, dass er überhaupt kein Interesse mehr hat.“ Übrigens hat der Geschäftsführer gleich nach dem Vorfall die Handkasse einkassiert und verwaltet diese jetzt selbst.

Staatsanwalt von Schuld überzeugt

Objektive Spuren wie DNA und Fingerabdrücke, die den 21-Jährigen überführen könnten, gibt es nicht. Bleibt nur, das dieser die Gelegenheit zum Diebstahl hatte. Und das reichte dem Staatsanwalt um einen Schuldspruch wegen Diebstahls mit Arbeitsstunden nach Jugendstrafrecht als Rechtsfolge zu fordern.

in dubio pro reo

Anders sah das Rechtsanwalt Gumprich. „Das muss für eine Verurteilung seine Hand ins Feuer legen. Hier gibt es aber große Zweifel. Das ist ein Büro mit zwei Etagen und 20 Kollegen. Selbst ein Kurierfahrer hätte das Geld nehmen können“, sagte er. So sah es auch Richterin Zöllner. „Ich schließe mich der Verteidigung an“, sagte sie, als sie den Freispruch begründete. „Es bleiben zuviel Zweifel.“ Die Kollegen hätten sich auf den Azubi als Dieb eingeschossen. Auch hätte es sein können, dass das Geld bereits am Donnerstag gestohlen wurde. Dem 21-Jährigen mit mittlerweile zwei abgebrochenen Lehren aber null Vorstrafen gab sie noch mit auf den Weg, sich erneut eine Ausbildung zu suchen und diese durchzuhalten. „Es sind nicht immer die Chefs schuld, wenn es nicht läuft.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel