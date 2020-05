Diese Ausflugsziele laden in der Region Döbeln trotz Corona zu Himmelfahrt ein

Region Döbeln

Das Wetter soll ja bombastisch werden. Eine Grundvoraussetzung für den geliebten Himmelfahrts-Ausflug. Doch nicht nur für die Herren der Schöpfung gelten wegen Corona auch am Donnerstag die Kontaktbeschränkungen. Nach Auskunft des Sozialministeriums sind die beliebten Radausfahrten, Gruppenwanderungen und Kremserfahrten nur mit Personen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, der Partnerin oder dem Partner, erlaubt. Immerhin: Zum Alkoholausschank in Gaststätten gibt es keine vorgeschriebenen Regelungen.

Längster Tresen am Muldeufer

Das Festzelt steht neben dem Kanuheim auf der Bischofswiese. Darin hat Wirt Nils Götzel den längsten Tresen der Region installiert. Damit kann er die Abstandsregeln besser absichern, als mit den sonst üblichen Schankwagen. „Ansonsten haben wir Männertag geöffnet, wie in jedem Jahr und bieten wieder Spanferkel, Haxen und weitere Spezialitäten vom Grill. Anders ist dieses Mal nur das Abstandhalten. Aber Platz haben wir hier ja genug“, sagt Nils Götzel

BigBand, Bier und Zuckerwatte

Ab 10 Uhr öffnet am Männertag Lars Lemke vom Döbelner Bürgergarten seinen Freisitz. Ab 11 Uhr spielt die Döbelner Bigband. Ein Humorist sorgt in Polizei-Uniform und auf Stelzen für die Einhaltung der Regeln. Neben erfrischendem Bier aus dem Zapfhahn laufen auf einer LED-Leinwand Musikvideos, gibt es Speisen und Getränke sowie Waffeln und Zuckerwatte für Kinder.

Das Old Town Pub in Döbeln und sein Biergarten öffnen am Männertag um 17 Uhr. „Wenn die Männer nach ihrer Radtour mit ihren Frauen noch schön essen gehen wollen, sind sie bei uns richtig“, sagt Inhaberin Denise Klette.

Muldentalklause Westewitz

Wer zum Männertag eine Tour durch die Landschaft plant, der baut auch den Zwischenstopp in der „Muldentalklause“ in Westewitz ein. Inhaber Michael Horn öffnet ab 10.30 Uhr seine Pforten. „Wir haben alles ein bisschen umgebaut, um die Forderungen von oben zu befolgen“, sagt er. Bestellungen müssen am Tresen aufgegeben werden. Es wird aber auch eine Art zweiten Tresen für die geben, die sich ein Plätzchen an der Wiese sichern. „Hoffen wir, dass sich alle benehmen“, fügt Michael Horn noch an.

Nicht überall in den Gemeinden wird gefeiert

Bis zuletzt stand die Männertagsparty am „Wilden Mann“ in Ostrau auf der Kippe. Vor wenigen Tagen aber fiel die Entscheidung: „Ja, wir werden unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und aller Sicherheitsvorkehrungen zum Männertag einladen“, sagt Vorsitzende Monika Fischer. Beginn ist um 10 Uhr auf der Freifläche des Grundstücks. Fürs leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. „Wir freuen uns, trotz Krise, seit langem, wieder mal für unsere Gäste präsent zu sein“, so Fischer weiter.

Eigentlich wollten sich die Damen des Heimatvereins Schrebitz am Donnerstag für die Bewirtung der Männer zum Frauentag bedanken. Statt großer Männertagsparty gibt es aber lediglich eine kleine interne Feier. „Unter strengen Auflagen“, wie Heimatvereinsvorsitzende Birgit Müller erklärt. Damit entfällt eine weitere große Veranstaltung des Vereins aufgrund der Corona-Krise. Dabei war die Feier zu Ehren der Herren an der KulturSchule in Schrebitz schon längst Tradition geworden.

Und auch der Dorf- und Heimatverein von Jahna verzichtet in diesem Jahr auf seine Männertags-Veranstaltung. „Wir können nicht garantieren, dass alle Regeln eingehalten werden“, erklärt Vereinsvorsitzende Grit Wachsmuth-Schmidt. Vor allem wenn Alkohol im Spiel ist, wollen die Verantwortlichen kein Risiko eingehen.

Das Gewinnerbild: Das „Mildensteiner Himmelfahrtskommando“ aus Leisnig – hier ein Foto vom Ausflug nach Grimma im vorigen Jahr – will auch in der Corona-Zeit nicht auf seine Männertagstour verzichten. Die elf Herren der bunten Truppe fahren morgen mit dem Zug nach Großbothen, um von dort an der Mulde entlang nach Höfgen zu wandern. „Wegen der Corona-Regeln gehen wir grüppchenweise zu zweit oder zu dritt. Das ist gar nicht so besonders, da sowieso alle unterschiedlich schnell unterwegs sind“, sagt Frank Otto, Chef des Kommandos. Die ehemaligen Kollegen des Textima-Spinnereimaschinenbaus Leisnig treffen sich schon seit vielen Jahren zum Männertag. Da dieser in der DDR inoffiziell stattfand, musste er damals mit einem Tag Urlaub „finanziert“ werden. Frank Otto: „Seither pflanzt sich die schöne Tradition auch mit jüngeren Mitgliedern fort.“ Frank Otto vom „Mildensteiner Himmelfahrtskommando“ ist übrigens der Gewinner unseres kleinen Männertags-Fotowettbewerbes. Mit dem Einsenden des obigen Schnappschusses hat er sich das frisch gebraute Richzenhainer Preis-Bier redlich verdient.

Absage in Schönberg

Der Feuerwehrverein Schönberg sagt das traditionelle Dorf- und Feuerwehrfest an Himmelfahrt ab. Die Festwiese neben dem Gerätehaus war immer für zahlreiche Männertagsausflügler ein fester Anlaufpunkt – dieses Jahr zum Männertag herrscht dort also kein Trubel. Stattdessen soll es ein Herbstfest in Schönberg geben. Der Zeitraum September/ Oktober kommt dafür in Frage. Der genaue Termin steht noch nicht fest und wird noch bekannt gegeben.

Heiraten auf dem Sonnenhof

Zumindest für einen Tag den Bund der Ehe schließen können Heiratswillige traditionell an Himmelfahrt auf dem Sonnenhof in Ossig. Auch an vielen anderen Dingen kann das Landgasthof-Team zum Männertag festhalten. DJ Olli wird für musikalische Unterhaltung sorgen, es gibt Burger, Hotdogs, Bagels, Softeis und Zuckerwatte und natürlich kühle Getränke. Der Streichelzoo ist extra für den Himmelfahrtstag frisch hergerichtet worden und steht den kleinen Besuchern wie der Abenteuerspielplatz zur Verfügung. Da fällt es vielleicht gar nichts ins Gewicht, dass aufgrund der aktuell herrschenden Auflagen andere Angebote für die Kleinen, wie etwa die Hüpfburg, nicht zur Verfügung stehen.

Im Waldgasthof Margarethenmühle bei Naußlitz wird aufgrund der Corona-Auflagen auch zum Männertag ganz normaler Gaststättenbetrieb herrschen. Der Biergarten hat geöffnet, allerdings gibt es diesmal keine musikalische Umrahmung wie in den letzten Jahren.

Kesselgulasch im Kloster Buch

Ein Himmelfahrtstag ohne das Kloster Buch – das geht gar nicht, liegt das Kloster doch direkt am Mulderadwanderweg. Als Familieneinkehr bietet sich das Areal demnach förmlich an. Auch wenn der Förderverein Kloster Buch auf das geplante Programm mit Live-Musik und Unterhaltung für Kinder verzichten muss, sind Gäste von 10 bis 18 Uhr willkommen. Geboten werden Gegrilltes, Kesselgulasch und hausbackener Kuchen aus dem Klostercafé.

