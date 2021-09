Diese Corona-Regeln sind ab Mittwoch in Mittelsachsen zu beachten

Mittelsachsen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis ist am Dienstag leicht gesunken auf 47,4 (-1,7). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen beträgt jetzt 24 724 (+21). In den Kliniken im Landkreis werden derzeit neun Patienten stationär wegen Corona behandelt, davon drei beatmet. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, beträgt nach wie vor 719.

3G-Regel in vielen Bereichen

Da die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage lang über dem Schwellenwert von 35 lag, gelten ab Mittwoch schärfere Corona-Regeln in Mittelsachsen. So besteht dann in vielen Bereichen die Pflicht zur Kontakterfassung und es gilt die 3G-Regel: geimpft, getestet oder genesen. Das trifft unter anderem zu für: den Zugang zur Innengastronomie (außer für nichtöffentliche Kantinen und die Bewirtung von Fernfahrern), die Teilnahme an Veranstaltungen und den Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Innenräumen, die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (außer zu medizinischen Zwecken) und Prostitution, Sport im Innenbereich und den Zugang zu Hallenbädern und Saunen, den Zugang zu Diskotheken, Bars und Clubs im Innenbereich, die Beherbergung bei Anreise, den Zugang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen an Hochschulen, Berufsakademien, Volkshochschulen und Ausbildungseinrichtungen. Auch Beschäftigte mit direktem Kundenkontakt müssen sich an die 3G-Regel halten, wobei Tests zweimal wöchentlich zu erfolgen haben.

Einige Ausnahmen

In einigen Fällen bestehen auch Ausnahmen: So ist beispielsweise die Nutzung von Campingplätzen und die Vermietung von Ferienwohnungen von oben genannter Verpflichtung ebenso befreit wie körpernahe Dienstleistungen, Fitnessstudios oder Bäder, sofern die Inanspruchnahme medizinisch notwendig ist. Für Großveranstaltungen gelten ab einer Inzidenz von 35 folgende Einschränkungen: Im Innenbereich sind Veranstaltungen mit bis zu 5 000 zeitgleich anwesenden Gästen und einer Auslastung, die maximal 50 Prozent der Höchstkapazität entspricht, möglich. Bei alleinigem Zugang für geimpfte, genesene oder PCR-getestete Personen entfällt die Kapazitätsbeschränkung. Im Außenbereich ist weiterhin eine 100-prozentige Auslastung unter Beachtung der 3G-Regelung möglich. Im Innen- und Außenbereich mit mehr als 5 000 zeitgleichen Besuchern, besteht eine Kapazitätsbegrenzung auf 50 Prozent, wobei insgesamt nicht mehr als 25 000 Besucher zeitgleich zulässig sind.

