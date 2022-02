Diese Frau darf in Döbeln weiter Frieden stiften

Döbeln

Andrea Beckert darf auch in den nächsten fünf Jahren in Döbeln Frieden stiften. Der Stadtrat hat die 54-Jährige auf seiner jüngsten Sitzung zur Friedensrichtern der Stadt Döbeln wiedergewählt. Sie ist bereits seit drei jeweils fünf Jahre dauernden Wahlperioden im Schiedsstellenbezirk Döbeln tätig. Zwei Wahlperioden war sie als Stellvertreterin des Friedensrichters und seit 2016 als Friedensrichterin im Einsatz. „Mir hat diese Aufgabe Spaß gemacht. Deshalb würde ich gern weiter machen“, sagte sie in einer kurzen Vorstellung. Der Stadtrat gab ihr die Chance. In der geheimen Wahl setzte sich die Altenpflegerin gegen drei weitere Mitbewerber durch. Die hatten sich auf die Ausschreibung der ehrenamtlichen Stelle des Friedensrichters in Döbeln beworben und stellten sich dem Stadtrat ebenfalls zur Wahl. Neben Andrea Beckert hatten sich die Landwirtschaftsmeisterin Jacqueline Schwarze, der Monteur Lutz Zschörnig und der Auslieferungsfahrer Frank-Michael Kalsen beworben und im Rat kurz vorgestellt.

Von den 25 Stadträten stimmten an diesem Abend 17 für Andrea Beckert. Vier Stimmen entfielen auf Jacqueline Schwarze und je zwei auf  Lutz Zschörnig und Frank-Michael Kalsen.

Von Thomas Sparrer