Diese Frau fegt jetzt die Schornsteine im Kehrbezirk Striegistal

Kehrbezirk Striegistal

Siegfried Scharf konnte es kaum glauben. Der Ehrenberger hatte zur jüngsten Kriebsteiner Gemeinderatssitzung einen Ausriss aus dem „Mittelsachsen-Kurier“, dem Bekanntmachungs-Organ des Landkreises, mitgebracht. Darin informierte ein Dreizeiler, dass künftig Nina Möller die Essen kehrt, Effizienz und Schadstoffausstoß von Heizungsanlagen misst und alle weiteren Arbeiten erledigt, die zum Schornsteinfegerwesen gehören.

Als Schornsteinfegermeisterin mit eigenem Kehrbezirk ist Nina Möller fast alleine im Landkreis Mittelsachsen. „Es gibt noch eine Kollegin in Mittweida. Sie kenne ich schon lange, weil sie aus meiner alten Heimat ist. Durch sie bin ich auf die frei werdende Stelle aufmerksam geworden“, sagt die Mittzwanzigerin. Sie stammt aus Schleswig-Holstein, lebt aber derzeit in Beratzhausen in der Oberpfalz im Freistaat Bayern. Einmal in der Woche ist sie im Kehrbezirk unterwegs, anderthalb Tage in der Woche bewältigt sie die umfangreiche Schreibarbeit, die zur Tätigkeit als Bezirksschornsteinfegermeisterin gehört.

Essen hat die Mittzwanzigerin in ihrem Kehrbezirk, zu der auch Ortsteile Kriebsteins gehören, noch recht viele zu kehren. Die Holzfeuerung ist auf dem Dorf nicht ausgestorben. Quelle: privat

Ihr Traumberuf war das anfangs nicht. „Ich musste mich erst in dieses Handwerk verlieben. Ursprünglich wollte ich Jura studieren und Richterin werden“, sagt Nina Möller. Aber mit der Liebe zu ihrem Beruf kam dann auch eine weitere Liebe. Denn Nina Möller lernte ihren Lebensgefährten durch die Schornsteinfegerei kennen. Und führt auch die Familientradition fort, denn bereits Großvater und Vater übten oder üben dieses Handwerk aus. 14 Ortsteile gehören nun zu ihrem Kehrbezirk, den sie von Andreas Schleinitz übernommen hat – darunter Kriebstein und Ehrenberg.

Im „konservativen Bayern“, so sagt Nina Möller, sei es als Frau schwieriger, an einen eigenen Kehrbezirk zu kommen. Zudem ist der Markt dort gesättigt. Also bewarb sie sich bei der Landesdirektion Sachsen, als diese den Kehrbezirk Striegistal ausgeschrieben hatte. Hier im ländlichen Raum hat sie tatsächlich noch viel mit Holz- und Kohlefeuerung zu tun. Nina Möller schätzt, dass diese bis 70 Prozent ausmachen, oftmals auch als Zweitofen neben der Gas- oder Ölheizung. Das Heizen mit Holz ist nach ihren Worten nie aus der Mode gekommen. „Ich war neulich bei zwei alten Damen, beide Ende der 80, die hatten acht Feuerstätten in dem Haus stehen, in dem sie leben“, erzählt die Schornsteinfegerin.

Dabei kommt auf einige der Holzofen-Besitzer demnächst Ungemach zu. Wegen der Feinstaub-Problematik verlieren viele dieser Feuerstätten ihre Betriebserlaubnis. Das hängt letztlich mit dem Baujahr zusammen. Die Details dazu kennt Nina Möller natürlich und sie weiß auch, welche Holzöfen den Anforderungen der neuen Immissionsschutzverordnung des Bundes genügen.

Von Dirk Wurzel