Diese Testzentren im Raum Döbeln haben die Feiertage geöffnet

Wer an Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen einen Gottesdienst besuchen will, braucht einen aktuellen Corona-Test. Und auch der Weihnachtsbesuch im Pflegeheim geht nicht ohne. Doch wo bekommt man über Weihnachten einen solchen Test her.

In den Kirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Beicha-Mochau gilt für die Gottesdienste und Vespern über Weihnachten 3G. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. In der Kirchgemeinde Technitz und in den Kirchen im Jahnatal gilt sogar 1G und somit Testpflicht für alle.

Für Michael Köhler, der mit seiner Döbelner Getränkevertriebs GmbH in Döbeln zwei Testzentren betreibt, dazu in Ostrau, Hartha, Leisnig, Roßwein, Lommatzsch, Glaubitz bei Riesa, Grimma und seit Montag auch in Meißen, kommt 3G und 1 G in den Gottesdiensten der Region überraschend. „Hätte ich das eher gewusst hätten wir uns vielleicht darauf einstellen können“, sagt er. „Wir hatten bei der Planung der Feiertagsbesetzung Anfang Dezember vor allem die Bürgertestung für Arbeitnehmer im Blick und am Heiligabend die für Besucher in Pflegeheimen.“

So ist von den Schnelltestzentren seines Unternehmens am 24. Dezember nur das am Edeka-Markt in Döbeln von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember sind alle Testzentren geschlossen. Erst am 26. Dezember ist das Testzentrum bei Edeka wieder 10 bis 17 Uhr, das in Ostrau 14 bis 17 Uhr, in Leisnig (Rewe-Parkplatz) 9 bis 13 Uhr und in Hartha (Hartharena) 9 bis 13 Uhr geöffnet. Denn am Montag den 27. Dezember ist wieder ein Arbeitstag, an dem viele Arbeitnehmer aktuelle Tests brauchen. An den Arbeitstagen bis Silvester ist wieder überall regulär geöffnet. Am 31. Dezember ist dann wieder das testzentrum bei Edeka von 10 bis 14 Uhr geöffnet, während auch an diesem Tag und am 1. Januar alle anderen wiederum geschlossen bleiben. Am 2. Januar öffnen die Schnelltestzentren dann wieder so wie am 26. 12..

Die Kirchen der Kirchgemeinde Jahnatal bieten an Heiligabend für Gottesdienstbesucher von 13 bis 14 Uhr Corona-Tests in den Kirchen Hof, Jahna, Ostrau, Zschaitz und Zschochau an.

Das städtische Coronatestzentrum im Ratskeller Döbeln hat vom 27. bis 30.Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet, vom 24. bis 26.Dezember und vom 31.Dezember bis 2.Januar bleibt das Testzentrum geschlossen.

Leisnig hat mitten in der Stadt ein weiteres Testzentrum, in den Räumen des Unternehmens Metallbau Kotte, an der Neugasse, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Das Angebot existierte bereits, als der Testbus vom Rewe zwischendurch abgezogen worden war und es vorübergehend keine Testmöglichkeit in Leisnig gab. Das Testangebot kann täglich 13 bis 17 Uhr in Anspruch genommen werden. An Heiligabend sowie am ersten Feiertag wird jeweils 9 bis 11 Uhr getestet, am zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 12 Uhr.

Von Thomas Sparrer