Diese Vorhaben setzt Gleisberg mit dem Bürgerhaushalt um

Gleisberg

Die Gleiserger planen einiges, um ihren Ort weiter attraktiver zu gestalten. Dafür wollen sie unter anderem den Bürgerhaushalt der Stadt Roßwein nutzen, in dem es für die Ortslage in diesem Jahr wieder 5.000 Euro einzusetzen gibt. Zwar ist die Frist zur Projekteinreichung eigentlich schon abgelaufen, doch weil die Corona-Krise die Gleisberger davon abgehalten hat, sich gemeinsam Gedanken zu machen, durften sie ihre Vorhaben nachreichen. Im jüngsten Ortschaftsrat haben die Räte insgesamt drei Projekte beschlossen.

Beleuchtung für Weihnachtsbaum und Gemeinschaftshaus

Die Erneuerung der Bank auf dem Marktweg, die auch für Wanderer zwischen Kloster Altzella und Roßwein Treffpunkt ist, hatte bereits der Stadtrat abgesegnet. Nun hinzu gekommen sind Investitionen in das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr. Zwei überalterte LED-Lichterketten sollen ersetzt werden durch neue LED-Beleuchtung, damit zum Jahresende unter anderem der Weihnachtsbaum ökonomisch vertretbar erstrahlt. 581 Euro sind veranschlagt, wobei der Eigenanteil bei 60 Euro liegt.

Ein weiteres Projekt soll die Raumbeleuchtung im Dorfgemeinschaftshaus auf Vordermann bringen. Die soll mit Energiesparlampen ausgerüstet werden. Das kostet 620 Euro, der Eigenanteil, den der Antrag stellende Dorf- und Feuerwehrverein tragen wird, liegt bei 100 Euro.

Strom für Festplatz

Einen Stromanschluss wünscht sich der Verein Wetterhöhe auf dem jüngst neu gestalteten Spiel- und Festplatz in Wetterwitz. Weil der jetzt durch die Erweiterung und Neugestaltung mehr genutzt wird, macht sich ein Stromanschluss erforderlich. Das Vorhaben kostet 2.714 Euro, wobei der Eigenanteil mit 272 Euro beziffert ist.

Außerdem wollen sich die Gleisberger in diesem Herbst gern wieder an der Blumenzwiebelsteckaktion beteiligen, die die Stadt im vergangenen Jahr erstmals auch auf Gleisberg und Niederstriegis ausgedehnt hatte. Sofern es erneut eine solche Aktion geben wird, sollen an vier Stellen Frühblüher gepflanzt werden. Die Wiese am Spielplatz, sowie die Wiese am Festplatz würden die Gleisberger gern weiter verschönern, die Wiese am Weg vom Buswendeplatz zur Kindertagesstätte ist auserkoren, genauso die Wiese an der Kirche und das Wiesendreieck im Ort.

Von Manuela Engelmann-Bunk