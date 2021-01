Diesel-Havarie bei Partzsch in Döbeln-Ost – Feuerwehr pumpt Kraftstoff ab

Döbeln

Die Döbelner Feuerwehr ist auf einem Betriebsgelände der Firma Partzsch an der Richard-Köberlin-Straße im Gewerbegebiet Döbeln-Ost im Einsatz. Offenbar wegen eines Lecks ist aus den Tanks eines Lkw eine größere Menge Diesel ausgelaufen. Die Kameraden haben den Betriebsstoff, der sich auf dem Grundstück befindet, mit einem speziellen Mittel gebunden. „Außerdem pumpen wir Kraftstoff, der sich noch in den Tanks befindet, in Auffangbehälter ab“, sagt Einsatzleiter Thomas Harnisch. Auch ein Gulli wird laut Harnisch ausgepumpt, in den offensichtlich ein Teil des Diesels gelaufen ist. Der Einsatzleiter: „Als wir ankamen, lief es offenbar schon eine Weile.“ Insgesamt fassen die Tanks nach Informationen der DAZ etwa 800 Liter. Wie genau der Schaden an den Tanks entstanden ist, muss noch untersucht werden.

Umweltamt vor Ort

Erwartet werden Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens Veolia, um weitere Schritte abzustimmen. Auch das Umweltamt ist informiert. Mitarbeiter der Behörde sollen ebenfalls noch eintreffen. Ob Schaden für die Umwelt entstanden ist und in welchem Umfang, ist derzeit noch nicht zu sagen.

Ausgelaufener Diesel wurde gebunden. Quelle: Sven Bartsch

Die Freiwillige Feuerwehr ist mit fünf Fahrzeugen und 13 Kameraden im Einsatz, der noch einige Zeit dauern wird. Die Köberlin-Straße ist scheinbar nicht betroffen und befahrbar.

Von Olaf Büchel