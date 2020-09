Döbeln

Unbekannte konnten am vergangenen Wochenende flüssige Beute machen. Aus mehreren Lkw, die auf einem Firmengelände in der Hermann-Otto-Schmidt-Straße in Döbeln abgestellt waren, zapften die Diebe insgesamt rund 500 Liter Diesel ab. Der Stehlschaden wird auf zirka 500 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von DAZ